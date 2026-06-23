America-Criciuma: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie B Brasiliana su Bet365
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Nel match valido per il 14° turno della Serie B brasiliana si affrontano l'America Mg e il Criciuma, due squadre con obiettivi e momenti di forma molto diversi. Padroni di casa ultimi in classifica con 6 punti, mentre gli ospiti con una vittoria potrebbero scalare posizioni ed entrare in zona-play-off.
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America-Criciuma, probabili formazioniAmerica-MG (4-3-3): Gustavo; Alaba, Silva, Barcelos, Dalbert; Matias Segovia, Amaral, Ale; Barros, Mastriani, Everton. Allenatore: Umberto Louzer
Criciuma (3-4-2-1): Pedro; Martins, Fagundes, Luciano Castan; Lepo, Biasi, Lobo, Hermes; Otero, Mateus; Waguininho. Allenatore: Eduardo Baptista
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