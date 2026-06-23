Nel match valido per il 14° turno della Serie B brasiliana si affrontano l'America Mg e il Criciuma, due squadre con obiettivi e momenti di forma molto diversi. Padroni di casa ultimi in classifica con 6 punti, mentre gli ospiti con una vittoria potrebbero scalare posizioni ed entrare in zona-play-off.

Guarda ora America-Criciuma GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

America-Criciuma: dove vedere la Serie B brasiliana in Tv e Streaming

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardarecomodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto di Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare America-Criciuma nel palinsesto Live

America-Criciuma, probabili formazioni

: Gustavo; Alaba, Silva, Barcelos, Dalbert; Matias Segovia, Amaral, Ale; Barros, Mastriani, Everton.: Umberto Louzer

Criciuma (3-4-2-1): Pedro; Martins, Fagundes, Luciano Castan; Lepo, Biasi, Lobo, Hermes; Otero, Mateus; Waguininho. Allenatore: Eduardo Baptista

Guarda ora America-Criciuma GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365