Nella Ligue 2 non c'è tempo per riposare: altro match decisivo in arrivo, con i padroni di casa pronti a confermare il proprio stato di forma e gli ospiti chiamati all'impresa

Carmine Panarella 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 12:02)

Appuntamento importante con il ritorno della Ligue 2 francese che propone un altro weekend di sfide importanti: venerdì 3 ottobre alle ore 20:00 l’Amiens ospita il Boulogne allo Stade Crédit Agricole la Licorne. La partita è delicata perché mette in palio tre punti che possono risultare vitali per entrambe le squadre. Partono sicuramente sfavoriti gli ospiti, fermi al penultimo posto e in ritardo di condizione fisica. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Amiens-Boulogne GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Amiens-Boulogne in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Ligue 2 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Amiens-Boulogne in diretta live. Il match, in programma venerdì 3 ottobre alle ore 20:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre — I padroni di casa vengono da un buon momento di forma: tre risultati utili consecutivi per l'Amiens, abbastanza per risalire la classifica e allontanarsi temporaneamente dalle zone più pericolose. Non sono ammessi però passi falsi, perché un'eventuale sconfitta potrebbe compromettere quanto di buono fatto nell'ultimo mese. Il Boulogne invece è alla ricerca di punti che potrebbero valere oro in un momento molto complicato in cui la continuità di risultati fatica ad arrivare.

Le probabili formazioni di Amiens-Boulogne — Amiens (4-4-2): Bernardoni, Talbot, Bakayoko, Lo, Appiah, Hamache, Monconduit, Fofana, Lutin, Lobry, Averlant. Allenatore: Omar Daf

Boulogne (4-1-4-1): Uriev, Boyer, Zohoré, Pinot, Thiam, Martin, Farissi, Binet, Duflos, Platret, Capuano. Allenatore: Fabian Dagneaux