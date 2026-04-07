Anadolu Efes-Partizan: lo streaming gratuito per viversi la diretta del match

Efes arriva scarico e senza continuità, Partizan nel miglior momento della stagione. In una gara senza pressioni di classifica, l’inerzia mentale e la qualità offensiva degli ospiti possono fare la differenza

Stefano Sorce 7 aprile - 20:46

Istanbul diventa il palcoscenico di una sfida che ha perso peso per la classifica, ma non per il significato tecnico. Alle 19:30 dell’8 aprile, Anadolu Efes e Partizan si incrociano in una gara che mette di fronte due squadre arrivate allo stesso punto della stagione per strade completamente diverse. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS ANADOLU EFES-PARTIZAN BELGRADO SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Anadolu Efes vive una fase quasi di transizione mentale prima ancora che tecnica. La stagione di Eurolega ha lasciato più dubbi che certezze, e il penultimo posto è il riflesso di una squadra che non è mai riuscita a trovare continuità né identità. I problemi sono stati molteplici. Le assenze hanno inciso, ma non spiegano tutto. L’attacco, con appena 80.5 punti di media, è rimasto tra i meno produttivi della competizione, spesso statico e poco fluido. Anche quando la difesa ha retto (84.8 concessi), è mancata la capacità di trasformare le buone fasi difensive in vantaggi concreti. Le ultime uscite raccontano una squadra che alterna momenti di presenza a lunghi tratti di passività. La sconfitta contro il Maccabi (103-89) è emblematica: qualche spunto individuale, ma poca struttura collettiva. In questo momento Efes sembra più in attesa della fine della stagione che realmente dentro le partite.

Il Partizan arriva invece con un’inerzia completamente opposta. Le cinque vittorie consecutive hanno ridato senso e fiducia a una stagione che sembrava compromessa, riportando energia e identità a un gruppo che ora gioca con maggiore libertà mentale. Il ritorno di Jones ha cambiato tutto. Non solo per la produzione offensiva, ma per l’equilibrio generale della squadra. Il Partizan oggi muove meglio il pallone, trova soluzioni più pulite e soprattutto ha ritrovato una connessione tra attacco e difesa che prima mancava. I quasi 90 punti di media raccontano un attacco efficace, ma il dato più interessante è la crescita difensiva nelle ultime settimane. La vittoria nel derby contro la Stella Rossa (89-82) ha confermato proprio questo: capacità di reggere i momenti difficili e di colpire quando serve. Dal punto di vista mentale, il Partizan è nel momento migliore della stagione. E in queste partite, dove la motivazione fa la differenza, è un fattore che pesa.