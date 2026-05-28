Il terzo turno del Roland Garros mette di fronte Marie Bouzkova e Mirra Andreeva in una sfida che, almeno sulla carta, vede la giovane russa partire favorita. La tennista ceca, però, arriva all'appuntamento con segnali incoraggianti e con la consapevolezza di aver disputato finora un torneo di alto livello, senza concedere nemmeno un set alle avversarie incontrate nei primi due turni.

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Il momento delle due tenniste

Bouzkova ha mostrato grande solidità e continuità sulla terra battuta parigina, caratteristiche che potrebbero rivelarsi fondamentali contro una giocatrice talentuosa e in costante crescita come Andreeva. Il percorso netto compiuto fino a questo momento rappresenta sicuramente una fonte di fiducia per la numero 28 del ranking mondiale, chiamata ora a superare un ostacolo che in passato si è rivelato particolarmente complicato.

Dall'altra parte della rete ci sarà infatti una Mirra Andreeva che sembra avere nel gioco della ceca un avversario ideale. La giovane russa continua a confermare il proprio enorme potenziale e arriva a questo confronto con precedenti decisamente favorevoli. La sua capacità di prendere rapidamente il controllo degli scambi e di imporre il proprio ritmo ha spesso messo in difficoltà Bouzkova, impedendole di esprimere al meglio le sue qualità.

Uno degli aspetti più interessanti del match sarà capire se il rendimento mostrato da Bouzkova nelle prime fasi del torneo riuscirà a modificare l'inerzia di una rivalità che finora ha sorriso esclusivamente alla russa. La ceca appare in fiducia e potrebbe rappresentare un test più impegnativo rispetto al passato, ma Andreeva ha già dimostrato di possedere le armi tecniche e mentali per gestire questo tipo di confronto.