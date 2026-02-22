Angers-Lille: lo streaming gratis del match di Ligue1

La sfida tra Angers-Lille, valida per la 23ª giornata di Ligue 1, rappresenta uno snodo importante soprattutto per gli ospiti, chiamati a reagire dopo un lungo periodo senza vittorie. Allo Stade Raymond-Kopa, domenica 22 febbraio 2026 alle ore...

Stefano Sorce 22 febbraio - 03:26

La sfida tra Angers-Lille, valida per la 23ª giornata di Ligue 1, rappresenta uno snodo importante soprattutto per gli ospiti, chiamati a reagire dopo un lungo periodo senza vittorie. Allo Stade Raymond-Kopa, domenica 22 febbraio 2026 alle ore 17:15, si affrontano due squadre con ambizioni diverse ma accomunate dalla necessità di ritrovare continuità. L’Angers vuole consolidare la propria posizione di metà classifica e continuare a mantenere un margine rassicurante sulla zona retrocessione. Il Lille, invece, è obbligato a cambiare passo per non compromettere definitivamente la corsa alle competizioni europee. La pressione è tutta sui Mastini, che partono favoriti sulla carta ma arrivano con più dubbi rispetto ai padroni di casa.

Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — L’Angers occupa l’11ª posizione con 29 punti e sta vivendo una stagione complessivamente positiva rispetto agli obiettivi iniziali. La squadra di Dujeux ha costruito la propria tranquillità grazie a un rendimento equilibrato, con una difesa organizzata e una buona capacità di gestire i momenti delle partite. La recente sconfitta contro il Lorient ha interrotto una mini serie positiva, ma il margine sulla zona retrocessione resta ampio e permette alla squadra di giocare con meno pressione. In casa, l’Angers è una squadra solida, capace di restare compatta e colpire soprattutto nelle transizioni offensive.

Il Lille è attualmente 5° in classifica con 34 punti, ma il dato più preoccupante riguarda la lunga serie senza vittorie in campionato. I Mastini non vincono da sei turni e hanno visto rallentare drasticamente la loro corsa verso la zona Champions League. Nonostante la qualità della rosa, la squadra di Genesio sta attraversando un momento complicato, soprattutto dal punto di vista offensivo. La difficoltà nel concretizzare le occasioni e alcune assenze importanti hanno influito sul rendimento. Tuttavia, il Lille resta una squadra con grande potenziale e questa partita rappresenta un’occasione chiave per invertire la rotta.

Probabili formazioni di Angers-Lille — L’Angers dovrebbe disporsi con un 4-2-3-1 compatto, puntando sull’equilibrio tra fase difensiva e ripartenze veloci. Koffi sarà il portiere titolare, protetto da una linea difensiva composta da Raolisoa, Camara, Lefort ed Ekomié. In mezzo al campo, Belkebla e van den Boomen avranno il compito di dare equilibrio e qualità nella costruzione del gioco. Sulla trequarti, Belkhdim, Mouton e Sbaï agiranno alle spalle dell’unica punta Koyalipou, che rappresenta il principale riferimento offensivo della squadra.

Il Lille risponderà con lo stesso sistema tattico, il 4-2-3-1, cercando di sfruttare la qualità dei propri giocatori offensivi. Özer difenderà la porta, mentre la difesa sarà composta da Bouaddi, Mandi, Ngoy e Perraud. In mediana, André e Bentaleb avranno il compito di gestire i ritmi e recuperare palloni. Sulla trequarti agiranno Perrin, Haraldsson e Correia, giocatori tecnici e dinamici pronti a supportare l’esperienza di Giroud, che sarà il punto di riferimento offensivo.

Angers (4-2-3-1): Koffi; Raolisoa, Camara, Lefort, Ekomié; Belkebla, van den Boomen; Belkhdim, Mouton, Sbaï; Koyalipou.

Lille (4-2-3-1): Özer; Bouaddi, Mandi, Ngoy, Perraud; André, Bentaleb; Perrin, Haraldsson, Correia; Giroud.

