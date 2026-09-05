Lo Stade Raymond Kopa ospita una sfida interessante per il terzo turno di Ligue 1 tra Angers e Rennes. La partita si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 17:15: i padroni di casa hanno raccolto 3 punti nelle prime due giornate, mentre gli ospiti sono a quota 4 punti. Angers-Rennes è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore:VEDI ANGERS-RENNES IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Angers-Rennes. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Angers-Rennes in diretta TV e streaming

sarà disponibile in Italia su

, la piattaforma ufficiale che trasmette in esclusiva tutte le partite del campionato francese nella stagione 2026/27. Il match inizierà domenica

e potrà essere seguito da computer, smartphone, tablet e dispositivi compatibili.

rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Ligue 1 e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Angers-Rennes

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Ligue 1; cercare Angers-Rennes tra le partite di domenica 6 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Angers-Rennes: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà domenica 6 settembre 2026 allo

di Angers. Il calcio d'inizio è fissato alle ore

. La partita sarà disponibile in Italia su

.

Partita: Angers-Rennes

Competizione: Ligue 1

Data: domenica 6 settembre 2026

Orario: 17:15

Stadio: Stade Raymond Kopa

Diretta TV: Ligue 1+

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo due giornate, l'Angers è a quota 3 punti, mentre il Rennes ha raccolto 4 punti. Il precedente turno ha visto lo SCO imporsi 3-1 sul campo dell'Auxerre, mentre i bretoni hanno superato 3-2 il Le Mans al termine di una gara combattuta.

Il momento dell'Angers

L'

arriva alla terza giornata con una vittoria e una sconfitta. La squadra allenata da

, arrivato in estate con un contratto fino al 2028, ha perso 2-0 contro il Lille all'esordio, prima di reagire con il convincente 3-1 sul campo dell'Auxerre.

Proprio la trasferta di Auxerre ha messo in evidenza alcuni dei principali riferimenti del nuovo progetto. Branco van den Boomen ha aperto le marcature con una conclusione dalla distanza, mentre Harouna Djibirin e Amine El-Ouazzani hanno completato la rimonta. Gilli ha utilizzato un 4-2-3-1, con Anthony Lopes tra i pali e Jordan Lefort e Ousmane Camara al centro della difesa. Il tecnico può inoltre contare sull'esperienza di Jim Allevinah e sulla qualità di Amine Sbaï e Anthony Bermont.

La sfida contro il Rennes rappresenta ora un banco di prova importante per l'Angers, che davanti al proprio pubblico vuole dare continuità al successo di Auxerre e avvicinarsi alla parte alta della classifica.

Il momento del Rennes

Il

ha iniziato il campionato senza perdere. Dopo il 2-2 interno contro il Paris Saint-Germain, la formazione di

ha superato 3-2 il Le Mans, portandosi a

. L'allenatore, confermato fino al 2028, ha iniziato il nuovo campionato con una squadra capace di segnare cinque reti nelle prime due giornate.

Contro il Le Mans è stato decisivo Estéban Lepaul, autore di una doppietta, compreso il rigore trasformato al 96' che ha regalato i tre punti ai rossoneri. Anche Valentin Rongier è andato a segno, mentre Adrien Thomasson ha offerto una prestazione importante nel centrocampo di Haise. Il Rennes ha confermato il 4-3-3, con Nicolas Lemaître in porta, Przemysław Frankowski e Quentin Merlin sulle fasce e Sebastian Szymański, Rongier e Thomasson nella zona centrale.

La trasferta di Angers sarà quindi un'occasione per il Rennes di proseguire la propria imbattibilità e confermare le ambizioni di una squadra che punta a rimanere stabilmente nella parte alta della Ligue 1.

Le probabili formazioni di Angers-Rennes

L'Angers

già utilizzato nella vittoria contro l'Auxerre. Anthony Lopes dovrebbe essere confermato tra i pali, con Arcus, Camara, Lefort e Kalulu nella linea difensiva. Van den Boomen e Belkhdim sono candidati alla coppia centrale, mentre Allevinah, Bermont e Sbaï agiranno alle spalle di

. La formazione riprende l'ultimo undici ufficiale schierato da Gilli.

Il Rennes dovrebbe rispondere con il 4-3-3 confermato contro il Le Mans. Lemaître è favorito in porta, con Frankowski, Aït Boudlal, Cresswell e Merlin davanti a lui. A centrocampo spazio a Szymański, Rongier e Thomasson, mentre Tamari, Lepaul e Soumaré sono candidati a comporre il tridente offensivo. L'undici parte dalla formazione ufficiale dell'ultima gara, con possibili variazioni legate alle scelte di Haise.

ANGERS (4-2-3-1): Lopes; Arcus, Camara, Lefort, Kalulu; Belkhdim, Van den Boomen; Allevinah, Bermont, Sbaï; El-Ouazzani. Allenatore: Gilli.

RENNES (4-3-3): Lemaître; Frankowski, Aït Boudlal, Cresswell, Merlin; Szymański, Rongier, Thomasson; Tamari, Lepaul, Soumaré. Allenatore: Haise.