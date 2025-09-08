Angola-Mauritius, le statistiche pre match

I padroni di casa dell'Angola con le due sconfitte consecutive contro Capo Verde e Libia sono crollati al quarto posto in classifica e ora hanno 8 punti di distanza dal Camerun secondo. Il bilancio dei rossoneri è di 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte con solo 4 goal fatti e 5 subiti. Ancora peggiori le performance della nazionale delle Mauritius, penultima con 5 punti frutto di 1 sola vittoria, 2 paregig e 4 sconfitte (ultima con Capo Verde in casa per 2-0) con 6 goal all'attivo e ben 12 al passivo. Interessante notare come Angola-Mauritius non sia un match sinonimo di goal e spettacolo visto che negli ultimi 5 prcedenti sono stati segnati solo 5 goal totali.