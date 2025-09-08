Fra il ricco palinsesto dei match di qualificazioni mondiali della zona africana di martedì 9 settembre c'è anche Angola-Mauritius. La gara, valida per l'ottava giornata del gruppo D è in programma al Estadio 11 de Novembre con calcio d'inizio alle ore 21. In questo articolo vi forniremo tutte le dritte per vedere la gara in streaming gratuito, le statistiche delle due squadre e le probabili formazioni.
Qualificazini Mondiali
Angola-Mauritius: dove vedere il match in diretta TV e in streaming LIVE gratis
Dove Angola-Mauritius in diretta TV e in streaming LIVE—
Angola-Mauritius sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati alla poattaforma. Questo significa che non dovrete pagare nessun abbonamento streaming per poter vedere il match. Inoltre il sito dà anche la possibilità di consultare le statistiche chiave della gara in tempo reale, così come quelle dei singoli giocatori.
Angola-Mauritius, le statistiche pre match—
I padroni di casa dell'Angola con le due sconfitte consecutive contro Capo Verde e Libia sono crollati al quarto posto in classifica e ora hanno 8 punti di distanza dal Camerun secondo. Il bilancio dei rossoneri è di 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte con solo 4 goal fatti e 5 subiti. Ancora peggiori le performance della nazionale delle Mauritius, penultima con 5 punti frutto di 1 sola vittoria, 2 paregig e 4 sconfitte (ultima con Capo Verde in casa per 2-0) con 6 goal all'attivo e ben 12 al passivo. Interessante notare come Angola-Mauritius non sia un match sinonimo di goal e spettacolo visto che negli ultimi 5 prcedenti sono stati segnati solo 5 goal totali.
Le probabili formazioni di Angola-Mauritius—
ANGOLA (3-4-2-1) - Neblu; Carmo, Gaspar, Clinton; Bondo, Show, Fredy, Luvumbo; Milson Nteka; Depu. All. Soares Goncalves
MAURITIUS (4-3-3) - Chiotti; Mootoo, Collard, Rose, Latouchent; Langue, Vincent, Legrand; Aristide, Arthee, Caliste. All. Moullec
