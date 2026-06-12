I quarti di finale del WTA 500 di Londra mettono di fronte due protagoniste statunitensi in un derby che promette equilibrio, intensità e spettacolo sull’erba inglese. Da una parte troviamo Amanda Anisimova, giocatrice ormai consolidata ai vertici del circuito e chiamata a difendere punti importanti dopo la finale raggiunta nell’edizione precedente del torneo. Dall’altra c’è la giovane e talentuosa Iva Jovic, una delle rivelazioni più interessanti della nuova generazione americana, capace di costruire in poco tempo una reputazione molto solida soprattutto sui campi in erba. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Anisimova-Jovic: dove vedere il WTA di Londra in TV e in Streaming

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può contare su una maggiore esperienza nei grandi tornei e su una classifica che la colloca stabilmente tra le migliori giocatrici del mondo. Il suo tennis aggressivo e la capacità di prendere rapidamente il controllo degli scambi la rendono una delle avversarie più pericolose del circuito, specialmente nelle condizioni rapide offerte dall’erba., però, arriva a Londra con entusiasmo e fiducia crescenti. Dopo aver brillato nel circuito giovanile, la statunitense sta dimostrando di poter competere ad alto livello anche tra le professioniste. Il suo rendimento sulla superficie verde è stato finora eccellente, come testimonia un impressionante record stagionale che evidenzia una naturale predisposizione al gioco rapido e offensivo richiesto dall’erba.

Inoltre, il cammino nel torneo londinese è stato estremamente convincente, con vittorie nette e senza concedere set alle avversarie incontrate nei turni precedenti.

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