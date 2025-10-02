Tre punti importantissimi in palio per le due compagini che si sfidano in Ligue 2: non c'è una vera favorita, partita molto equilibrata

Carmine Panarella 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 11:02)

La Ligue 2 francese non si ferma e continua a proporre sfide ad alta tensione: venerdì 3 ottobre alle ore 20:00 l’Annecy ospita il Laval allo Stade Gaston Gerard. Si tratta di un match dall'esito tutt'altro che scontato in cui entrambe le squadre sono pronte a sfidarsi a viso aperto, anche perché in palio ci sono tre punti preziosi che possono consentire di allontanarsi dalla zona retrocessione. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Annecy-Laval GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Annecy-Laval in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Ligue 2 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Annecy-Laval in diretta live. Il match, in programma venerdì 3 ottobre alle ore 20:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre — Situazione abbastanza delicata per entrambi i club che hanno avuto un inizio di stagione non esaltante e che ora rischiano di finire nelle sabbia mobili della classifica. L'Annecy, a 8 punti, è a solo due lunghezze dal terz'ultimo posto conta già ben quattro sconfitte in questo campionato. Il Laval non naviga in acque migliori e viene da tre sconfitte consecutive, piazzandosi al quart'ultimo posto a 7 punti.

Le probabili formazioni di Annecy-Laval — Annecy (4-1-4-1): Escales, Koutoune, Kouadio, Veillon, Delphis, Kashi, Rowe, Pajot, Hbouch, Toure, Paris. Allenatore: Laurent Guyot.

Laval (4-2-3-1): Samassa, Aradj, Pellenard, Tavares, Vargas, Thomas, Mandouki, Sanna, Maggiotti, Sellouki, Tchokounté. Allenatore: Olivier Frapolli