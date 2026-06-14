Man mano tutte le squadre partecipanti alla Coppa del Mondo stanno facendo il loro esordio mondiale. Presto partirà anche il Gruppo H, in cui ci sono Spagna, Capoverde, Arabia Saudita e Uruguay. Dopo i campioni d'Europa, scenderanno in campo a mezzannote di martedì 16 giugno Arabia Saudita e Uruguay, al Miami Gardens dell'omonima città, nel cuore della Florida.

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L'Arabia Saudita conferma come il calcio saudita stia compiendo passi da gigante, di pari passi con l'evolversi e il migliorarsi della Saudi Pro-League, sempre più ricca di campioni e giocatori che alzano il livello e la competitività del campionato. L'anno scorso l'Arabia ha stupito battendo l'Argentina campione del Mondo, anche se da quel momento Scaloni ha cambiato gran parte della squadra e da lì è partito il cammino della squadra che ha vinto in Qatar. Dunque, non parliamo di una squadra cuscinetto, ma di una realtà che vuole consolidarsi nel palcoscenico più importante. Dall'altro lato ci sarà l'Uruguay, in un difficile momento della sua storia dato che sta affrontando un complesso ricambio generazionale. Per la prima volta, non ci saranno né Luis Suarez né Edinson Cavani.

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Il momento di forma dell'Arabia Saudita

Il momento dell'Uruguay

Chi vuole seguire Arabia Saudita-Uruguay potrà farlo in esclusiva attraverso, che trasmetterà l'incontro sia in diretta streaming sia sui dispositivi compatibili con il servizio. La gara sarà visibile tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati. Per i tifosi alla ricerca di informazioni sulla copertura televisiva e online dell'evento, Dazn rappresenta il punto di riferimento per seguire la sfida del Gruppo F in tempo reale.L'Arabia Saudita ha strappato il pass per ilin Stati Uniti, Messico e Canada senza troppe difficoltà. In Asia, infatti, rappresenta una delle realtà più solide negli ultimi anni e adesso ha l'obiettivo di dimostrarlo al mondo intero. Nell'ultimo Mondiale inè stata eliminata nel girone di Argentina, Messico e Polonia. La forza fisica e la qualità di alcuni giocatori mostrata contro la Selección hadi poter superare la fase a gironi, ma le sconfitte controhanno condannato l'Arabia all'immediata retrocessione. Quest'anno, con il fatto che passeranno le, l'Arabia ha la concreta possibilità di raggiungere la fase a eliminazione diretta.

L'Uruguay nel suo girone è chiamato ad arrivare quantomeno secondo. Nel girone della squadra campione d'Europa, la Spagna, è un'impresa ardua strappare la prima posizione, ma la seconda è d'obbligo. Infatti, contro Arabia Saudita e Capo Verde l'Uruguay non può permettersi di non guadagnare un pieno bottino. Lo stato di forma della Celeste però non è l'ideale: il calcio di Bielsa non sembra essere stato pienamente metabolizzato e accolto dalla squadra, che in questo momento è anche priva del suo leader tecnico De Arrascaeta, che salterà il Mondiale per infortunio.

La situazione del girone

Le probabili formazioni di Arabia Saudita-Uruguay

Il Girone è composto da Spagna, Capo Verde, Uruguay e Arabia Saudita. La prima partita si terrà lunedì alle 18:00 tra i campioni d'Europa e Capo Verde, mentresi affronteranno a mezzannote tra lunedì 15 e martedì 16. Laè la grande attesa di questo gruppo, che potrebbe benissimo guadagnare punteggio pieno. La sorpresa è, che ha raggiunto la qualificazione in modo roboante. Fare punti in questo girone, però, potrebbe essere difficile dato il livello e la qualità delle avversarie.propone un calcio, dinamico e rapido. La squadra di Donis dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 rapido, con un tridente offensivo composto da Al-Shamat, Al-Buraikan e, che nell'ultimo Mondiale ha segnato uno dei gol più belli di tutta la manifestazione. L'Uruguay di Bielsa, invece, dovrebbe rispondere con un 4-4-1-1, conalle spalle di M. Araujo. La zona nevralgica del campo sarà invece affidata a, che si presenta come la bandiera di questa squadra, nonché il punto di riferimento della rosa grazie anche alle ottime stagioni alle spalle.

Arabia Saudita (4-3-3): Al-Aqidi; Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Amri, Bu Washl; Al-Juwayr, Al-Khaibari, Kanno; Al-Shamat, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari. Ct: Donis.

Uruguay (4-4-1-1): Rochet; Varela, Gimenez, Caceres, Olivera; Ugarte, Valverde, Bentancur, Viñas; Nuñez; M.Araujo. Ct: Bielsa.

Cosa aspettarsi dalla partita

, nonostante un momento difficile, si presenta nettamente come ilper il match contro l'Arabia Saudita. Il giocatore più pericoloso della formazione di Marcelo Bielsa è Federico, che con i suoi potenti tiri dalla distanza può decidere la partita da un momento all'altro. Al, nonostante sia stata deludente la stagione di squadra, ha spesso dato vita a prestazioni di altissimo livello. Confermandosi, così, tra i calciatori più completi attualmente in circolazione.

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