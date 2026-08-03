L'accesso ai playoff di Champions League passa da Erevan. Martedì 4 agosto alle ore 18:00, l'Ararat-Armenia ospiterà il Celje nell'andata del terzo turno preliminare della massima competizione europea. Per entrambe le squadre si tratta di un appuntamento che può segnare una svolta: nessuna delle due è mai riuscita a raggiungere la fase principale della Champions League e ogni dettaglio potrebbe risultare decisivo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ARARAT-CELJE CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA ARARAT-CELJE SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Il momento dell'Ararat

La formazione armena sta vivendo la miglior campagna europea della propria storia. Dopo aver eliminato Riga e Shamrock Rovers, l'Ararat-Armenia si presenta all'appuntamento con entusiasmo e con la consapevolezza di aver costruito gran parte del proprio percorso grazie alle prestazioni casalinghe. Anche l'esordio nel nuovo campionato nazionale, chiuso con un successo per 4-3 sul campo del Gandzasar, ha confermato il potenziale offensivo della squadra, pur evidenziando qualche limite nella fase difensiva.

Il momento del Celje

Il Celje ha conquistato il pass per questo turno soltanto ai calci di rigore dopo il doppio confronto contro l'Egnatia. Gli sloveni non hanno ancora trovato continuità nelle prime uscite stagionali, come dimostrano i due pareggi consecutivi in campionato, ma restano una squadra ricca di qualità e di esperienza internazionale. L'obiettivo sarà ottenere un risultato positivo in trasferta per giocarsi la qualificazione davanti al proprio pubblico.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Ararat-Celje

L'Ararat-Armenia proverà a sfruttare il fattore campo per costruire un vantaggio importante in vista del ritorno, mentre il Celje dovrebbe affrontare la gara con maggiore prudenza, cercando di limitare gli spazi e colpire nelle ripartenze. L'equilibrio potrebbe caratterizzare buona parte della sfida, con gli episodi destinati ad avere un peso rilevante.

Probabili formazioni Ararat-Celje

L'Ararat-Armenia dovrebbe affidarsi al tridente formato da Serobyan, Lima e Shaghoyan, con Bravim tra i pali e Wilson a guidare il reparto arretrato.

Il Celje dovrebbe invece confermare Kucys come riferimento offensivo, supportato da Avdyli e Seslar.

Ararat-Armenia (4-3-3): Bravim; Hovhannisyan, Wilson, Bueno, Grigoryan; Tera, Muradyan, Oliveira; Serobyan, Lima, Shaghoyan.

Celje (4-3-3): Leban; Koutris, Tutyskinias, Hrka, Sirvys; Zabukovnik, Daniel, Kvesic; Avdyli, Kucys, Seslar.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ARARAT-CELJE CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA ARARAT-CELJE SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA