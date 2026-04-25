La sfida tra US Arezzo e SEF Torres 1903, prevista per domenica 26 aprile 2026 alle ore 14:30, si presenta come un appuntamento decisivo per entrambe nel campionato di Serie C, Girone B. A poche giornate dalla fine, l’US Arezzo occupa una posizione di vertice, essendo secondo in classifica con 77 punti, ottenuti grazie a 23 successi, 8 pareggi e appena 4 sconfitte. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI AREZZO-TORRES SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il rendimento offensivo è di alto livello, con 61 reti realizzate e soltanto 23 subite, a testimonianza di una difesa particolarmente solida, tra i punti di forza della stagione.

Situazione più complicata invece per la SEF Torres 1903, attualmente al sedicesimo posto con 36 punti. Il bilancio della squadra conta 6 vittorie, ben 18 pareggi e 11 sconfitte, con 31 gol fatti e 42 incassati. Le prestazioni lontano da casa destano qualche preoccupazione, viste le sole 3 vittorie a fronte di 5 sconfitte. Per questo motivo, l’incontro rappresenta un’occasione per l’US Arezzo di rafforzare la propria posizione in zona playoff, mentre la SEF Torres 1903 è chiamata a fare risultato per cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione.

L’ultimo confronto diretto tra le due formazioni si è chiuso sull’1-1, e anche i precedenti più recenti evidenziano un certo equilibrio: nelle ultime cinque sfide si registrano 2 successi per l’US Arezzo, 2 pareggi e 1 vittoria per la SEF Torres 1903. Guardando allo stato di forma, l’US Arezzo arriva da 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare, mentre la SEF Torres 1903 ha incontrato maggiori difficoltà, con una sola vittoria e ben 4 pareggi nello stesso arco di partite.

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