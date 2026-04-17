La prossima sfida tra Argentinos Juniors e Atlético Tucumán, valida per la Liga Profesional de Fútbol, si preannuncia come un confronto interessante tra due squadre che stanno vivendo momenti molto differenti nel corso della stagione. I padroni di casa arrivano all’appuntamento con un buon slancio e un rendimento solido davanti al proprio pubblico, mentre gli ospiti continuano a mostrare difficoltà soprattutto lontano da casa, pur mantenendo una certa continuità in fase offensiva. Con la corsa ai playoff ancora apertissima, il match assume un peso importante per le ambizioni di entrambe le formazioni. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ARGENTIONS JR-TUCUMAN SU BET365

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Il momento delle due squadre

L’Argentinos Juniors arriva a questa gara dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Independiente Rivadavia l’11 aprile 2026, un risultato che ha interrotto una striscia positiva di quattro vittorie consecutive. Nonostante questo passo falso, il momento della squadra resta comunque positivo: nelle ultime cinque partite sono arrivate quattro vittorie, con una media di 1,8 gol segnati e 1,2 subiti a partita. Nel complesso della stagione, il bilancio parla di sei successi, cinque pareggi e due sconfitte, con una media di 1,1 gol realizzati e 0,8 concessi per gara, a conferma di una squadra equilibrata e ben organizzata.

L’Atlético Tucumán si presenta invece al match dopo lo 0-0 contro il Tigre del 12 aprile 2026. Il rendimento recente è stato piuttosto altalenante, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare, accompagnato da una media di un gol segnato e uno subito a partita. Guardando l’intera stagione, la squadra ha raccolto finora due vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte, con una media di 1,0 gol realizzati e 1,4 subiti per incontro, numeri che evidenziano alcune difficoltà soprattutto nella gestione difensiva.

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