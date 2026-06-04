L'Italia del tennis continua a sognare al Roland Garros. Anche in assenza di Jannik Sinner, costretto a guardare da spettatore questa fase del torneo, il movimento azzurro ha comunque piazzato due giocatori tra i migliori quattro del tabellone. Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si sfideranno infatti in una semifinale tutta italiana che garantisce già la presenza di un tennista azzurro nella finale di domenica, dove ad attendere il vincitore ci sarà uno tra Jakub Mensik e Alexander Zverev.

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Il momento dei due tennisti

Il percorso di Matteo Arnaldi verso la semifinale è stato però accompagnato da un epilogo amaro per il tennis italiano. Nei quarti di finale il sanremese ha infatti superato Matteo Berrettini, costretto al ritiro durante il secondo set a causa di un problema fisico.

Il punteggio recitava 7-5 5-2 in favore di Arnaldi quando il romano ha alzato bandiera bianca. Eppure il match era iniziato in maniera molto diversa. Berrettini era partito forte, portandosi avanti 3-0 e arrivando anche ad avere la palla del possibile 4-0. Da quel momento, però, qualcosa si è inceppato.

Se il cammino di Arnaldi è stato agevolato dall'infortunio del connazionale, quello di Flavio Cobolli è stato invece costruito attraverso una prestazione di altissimo livello. Il romano ha infatti eliminato Felix Auger-Aliassime in quattro set, imponendosi con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 al termine di una sfida giocata con grande personalità.

Cobolli era arrivato ai quarti tra qualche interrogativo, soprattutto dopo il passaggio a vuoto mostrato nel turno precedente contro Zachary Svajda. Una prestazione che aveva fatto nascere qualche dubbio sulla sua continuità, anche se chi segue da vicino il tennista romano sa bene come queste flessioni possano verificarsi quando affronta avversari teoricamente inferiori.

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