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Il momento di Matteo Arnaldi

Le ultime settimane hanno restituito un Arnaldi competitivo e in crescita. Dopo il problema fisico che aveva interrotto il suo percorso al Roland Garros, il tennista ligure è tornato immediatamente a esprimere un livello molto elevato.

Le qualificazioni di Eastbourne hanno confermato segnali incoraggianti. Le vittorie ottenute contro Gray e Samuel hanno permesso all'azzurro di prendere ulteriore confidenza con l'erba e di accumulare minuti preziosi su una superficie che richiede sempre qualche adattamento.

Nelle ultime dieci partite Arnaldi ha ottenuto otto successi, mostrando solidità al servizio e una buona capacità di gestione dei momenti decisivi. Il ranking ATP numero 35 testimonia inoltre il salto di qualità compiuto negli ultimi mesi.

Il momento di Giles Hussey

Il britannico arriva all'incontro con entusiasmo e fiducia. Pur occupando la posizione numero 293 del ranking mondiale, Hussey sta attraversando un periodo particolarmente positivo.

Anche lui ha vinto otto delle ultime dieci partite disputate e ha sfruttato al meglio le qualificazioni per costruire fiducia e continuità. Giocare davanti al pubblico di casa rappresenta inoltre un vantaggio emotivo non trascurabile.

Le statistiche evidenziano una buona efficacia sulle palle break e una discreta affidabilità nei turni di servizio. Per competere contro Arnaldi servirà però probabilmente la miglior versione del suo tennis.

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