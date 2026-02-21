Il Girone A di Serie C propone uno scontro diretto nella parte centrale della classifica: l’Arzignano ospita l’Ospitalettodomenica 22 febbraio alle ore 17:30. L’Arzignano è quattordicesimo con 30 punti, mentre l’Ospitaletto è sedicesimo a 28 punti. Due lunghezze di distanza e un equilibrio che rende la sfida particolarmente importante in ottica salvezza.
La diretta streaming
Arzignano-Ospitaletto streaming gratis: diretta tv live e formazioni
Dove vedere Arzignano-Ospitaletto in diretta TV e streaming LIVE—
La diretta di Arzignano-Ospitaletto è disponibile per gli utenti registrati sulle piattaforme di riferimento. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire la gara in tempo reale da qualsiasi dispositivo, con aggiornamenti costanti, statistiche dettagliate e informazioni sull’andamento del match.
Il momento delle due squadre—
L’Arzignano, con 30 punti, vuole sfruttare il fattore campo per allungare sulle dirette concorrenti. La squadra di Giuseppe Bianchini punta su solidità difensiva e compattezza tra i reparti.
L’Ospitaletto, a quota 28 punti, arriva con l’obiettivo di sorpassare in classifica. La formazione allenata da Andrea Quaresmini dovrà cercare equilibrio e concretezza nelle due fasi di gioco.
Le probabili formazioni—
Le probabili formazioni di Arzignano-Ospitaletto mettono a confronto due sistemi differenti. L’Arzignano dovrebbe schierarsi con il 5-3-2, privilegiando compattezza e densità centrale. L’Ospitaletto risponde con il 4-4-2, modulo equilibrato che garantisce ampiezza e presenza offensiva.
Arzignano (5-3-2): Manfrin, Bernardi, Boffelli, Milillo, Rossoni, Cariolato, Damiani, Bianchi, Lakti, Mattioli, Minesso. Allenatore: Giuseppe Bianchini
Ospitaletto (4-4-2): Sonzogni, Regazzetti, Sina, Nessi, Possenti, Gualandris, Panatti, Ievoli, Messaggi, Bertoli, Gobbi. Allenatore: Andrea Quaresmini
