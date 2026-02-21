derbyderbyderby streaming Arzignano-Ospitaletto streaming gratis: diretta tv live e formazioni

Lo streaming gratis della gara di campionato Arzignano-Ospitaletto: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Il Girone A di Serie C propone uno scontro diretto nella parte centrale della classifica: l’Arzignano ospita l’Ospitalettodomenica 22 febbraio alle ore 17:30. L’Arzignano è quattordicesimo con 30 punti, mentre l’Ospitaletto è sedicesimo a 28 punti. Due lunghezze di distanza e un equilibrio che rende la sfida particolarmente importante in ottica salvezza.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Arzignano-Ospitaletto in streaming gratis:

Dove vedere Arzignano-Ospitaletto in diretta TV e streaming LIVE

La diretta di Arzignano-Ospitaletto è disponibile per gli utenti registrati sulle piattaforme di riferimento. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire la gara in tempo reale da qualsiasi dispositivo, con aggiornamenti costanti, statistiche dettagliate e informazioni sull’andamento del match.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Arzignano-Ospitaletto nella sezione Live

    • Il momento delle due squadre

    L’Arzignano, con 30 punti, vuole sfruttare il fattore campo per allungare sulle dirette concorrenti. La squadra di Giuseppe Bianchini punta su solidità difensiva e compattezza tra i reparti.

    L’Ospitaletto, a quota 28 punti, arriva con l’obiettivo di sorpassare in classifica. La formazione allenata da Andrea Quaresmini dovrà cercare equilibrio e concretezza nelle due fasi di gioco.

    Le probabili formazioni

    Le probabili formazioni di Arzignano-Ospitaletto mettono a confronto due sistemi differenti. L’Arzignano dovrebbe schierarsi con il 5-3-2, privilegiando compattezza e densità centrale. L’Ospitaletto risponde con il 4-4-2, modulo equilibrato che garantisce ampiezza e presenza offensiva.

    Arzignano (5-3-2): Manfrin, Bernardi, Boffelli, Milillo, Rossoni, Cariolato, Damiani, Bianchi, Lakti, Mattioli, Minesso. Allenatore: Giuseppe Bianchini

    Ospitaletto (4-4-2): Sonzogni, Regazzetti, Sina, Nessi, Possenti, Gualandris, Panatti, Ievoli, Messaggi, Bertoli, Gobbi. Allenatore: Andrea Quaresmini

