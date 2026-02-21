Lo streaming gratis della gara di campionato Arzignano-Ospitaletto: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Il Girone A di Serie C propone uno scontro diretto nella parte centrale della classifica: l’Arzignano ospita l’Ospitalettodomenica 22 febbraio alle ore 17:30. L’Arzignano è quattordicesimo con 30 punti, mentre l’Ospitaletto è sedicesimo a 28 punti. Due lunghezze di distanza e un equilibrio che rende la sfida particolarmente importante in ottica salvezza.