Carmine Panarella 7 novembre - 10:00

Il girone A di Serie C ci propone un match equilibrato e ricco di spunti. Arzignano e Pergolettese si affrontano sabato 8 novembre alle ore 14:30, in una sfida importante per la corsa alla salvezza e per ritrovare fiducia dopo un avvio di stagione altalenante. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Arzignano-Pergolettese in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Arzignano-Pergolettese in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per seguire la Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Arzignano-Pergolettese” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — L’Arzignano è chiamato a una prova di carattere dopo un inizio di campionato complicato. La squadra veneta si trova al diciassettesimo posto con 10 punti e punta a sfruttare il fattore campo per risalire la classifica. La compattezza difensiva e la concretezza in zona gol saranno le chiavi per ottenere un risultato positivo.

La Pergolettese, invece, occupa la dodicesima posizione con 13 punti e arriva al match con l’obiettivo di dare continuità ai recenti risultati. La formazione lombarda, solida e ben organizzata, vuole allungare sulle zone calde della classifica e consolidare la propria posizione di metà classifica.

Le probabili formazioni di Arzignano-Pergolettese — Entrambe le squadre puntano su equilibrio e solidità tattica. L’Arzignano dovrebbe confermare un 5-3-2 compatto, con attenzione alla fase difensiva e ripartenze veloci. La Pergolettese, invece, si affida al consueto 4-3-3 per cercare ampiezza e pressing alto fin dai primi minuti.

Arzignano (5-3-2): Manfrin, Bernardi, Boffelli, Milillo, Rossoni, Cariolato, Damiani, Bianchi, Lakti, Mattioli, Minesso. Allenatore: Giuseppe Bianchini

Pergolettese (4-3-3): Doldi, Capoferri, Lambrughi, Bane, Aidoo, Careccia, Arini, Dore, Tomaselli, Parker, Pessolani. Allenatore: Aimo Diana

Non perdere l'occasione di seguire Arzignano-Pergolettese in diretta streaming gratis su Bet365: accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C