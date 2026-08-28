L'Ascoli torna al Del Duca con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria conquistata all’esordio. Sabato 29 agosto 2026, alle ore 21:00, i bianconeri ospiteranno la Carrarese per la seconda giornata di Serie B. La formazione marchigiana ha iniziato il campionato con un importante successo per 2-1 sul campo dell’Hellas Verona, mentre i toscani sono stati sconfitti 2-1 in casa dal Mantova.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

L’Ascoli proverà a sfruttare il fattore campo per portarsi a quota sei punti, mentre la Carrarese di Gabriele Cioffi cerca il riscatto dopo il passo falso dell’esordio. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Ascoli-Carrarese in TV e streaming

si giocherà sabato 29 agosto 2026 allo stadio Cino e Lillo Del Duca, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta su

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L’Ascoli vuole dare continuità alla vittoria di Verona

L’Ascoli ha iniziato la stagione con una

sul campo dell’Hellas Verona, rimontando il gol iniziale di Mulattieri grazie alle reti di Silipo e D’Uffizi. Un risultato particolarmente significativo per una squadra che torna in Serie B dopo due anni e che ha scelto di proseguire nel segno della continuità confermando Francesco Tomei in panchina.

Il tecnico ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2029 dopo essere stato protagonista della promozione dalla Serie C. Al Del Duca l’Ascoli avrà quindi l’opportunità di trasformare l’ottimo esordio esterno in una prima vittoria davanti ai propri tifosi, facendo leva anche sull’entusiasmo generato dal ritorno in cadetteria.

La Carrarese cerca il riscatto dopo la sconfitta all’esordio

La Carrarese arriva nelle Marche con

dopo il 2-1 subito contro il Mantova nella prima giornata. La formazione toscana ha però mantenuto la propria presenza in Serie B dopo la salvezza conquistata nella passata stagione e affronta ora il secondo campionato consecutivo nella categoria.

La novità principale è rappresentata da Gabriele Cioffi, scelto in estate come nuovo allenatore con un contratto fino al termine della stagione e opzione per il 2027/28. Per l’ex tecnico dell’Udinese si tratta quindi dell’inizio di un nuovo progetto, con l’obiettivo di dare continuità alla crescita della Carrarese e conquistare subito i primi punti del campionato.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte un’

e una Carrarese che deve immediatamente reagire. I padroni di casa potranno giocare davanti a un Del Duca particolarmente carico dopo il ritorno in Serie B, mentre gli ospiti dovranno cercare di evitare un secondo passo falso consecutivo.

Sarà interessante soprattutto il confronto tra la continuità di Tomei e il nuovo progetto tecnico di Cioffi. L’Ascoli arriva con maggiore fiducia dopo il successo di Verona, ma la Carrarese avrà la motivazione di dover muovere la classifica e potrebbe affrontare la partita con un atteggiamento più aggressivo.

Ascoli-Carrarese: data, orario e canali