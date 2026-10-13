Villa Park riabbraccia la Champions con la possibilità di vedere i padroni di casa compiere immediatamente un altro passo importante nella League Phase. Aston Villa-Fenerbahçe si gioca mercoledì 14 ottobre alle ore 21:00, con gli inglesi che partono dai tre punti conquistati all'esordio e i turchi chiamati a trasformare in una vittoria il buon pareggio ottenuto contro la Roma. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Unai Emery ha già dimostrato a Bruges di saper soffrire dopo aver costruito un vantaggio importante, mentre quella di Kartal ha tenuto testa ai giallorossi recuperando lo svantaggio iniziale. Il secondo turno dirà soprattutto se l'Aston Villa può cominciare a guardare immediatamente verso le prime posizioni della classifica europea o se il Fenerbahçe riuscirà a portare anche fuori da Istanbul la solidità mostrata all'esordio. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Aston Villa-Fenerbahçe in TV e streaming: dove seguire la Champions

Aston Villa, tre gol a Bruges e una Champions iniziata senza paura

a Villa Park, Birmingham. La sfida è valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League. La partita sarà disponibile. Sarà possibile seguire l'incontro anche in streaming attraverso, servizio riservato agli abbonati Sky e utilizzabile sui dispositivi compatibili. Un'altra soluzione per la visione online è rappresentata da, attraverso il Pass Sport. La piattaforma permette di seguire la programmazione sportiva Sky anche senza un tradizionale abbonamento satellitare.Non è stata una vittoria tranquilla, ma proprio per questo può aver lasciato qualcosa in più. L'ha cominciato la propria Champions imponendosi, costruendo nel primo tempo il margine che gli ha poi permesso di resistere alla reazione dei belgi.ha apprezzato soprattutto quest'ultimo aspetto. Il tecnico spagnolo ha sottolineato i progressi collettivi, tattici e individuali della squadra, chiedendo però ai suoi giocatori di consolidare il livello raggiunto. La seconda giornata offre immediatamente questa possibilità. Con un altro successo i Villans salirebbero a sei punti dopo due partite, mettendo già una base importante per il resto della League Phase.

Tra le indicazioni più interessanti delle ultime settimane c'è la crescita di Johan Manzambi. Il centrocampista offensivo si sta guadagnando sempre maggiore fiducia e la prestazione decisiva contro il Tottenham sembra aver definitivamente convinto Emery a concedergli continuità. Contro il Fenerbahçe dovrebbe quindi partire nuovamente dal primo minuto, inserito in una trequarti nella quale McGinn e Buendía possono continuamente cambiare posizione. Davanti toccherà a Nicolas Jackson offrire profondità.

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 10 OTTOBRE: John McGinn dell'Aston Villa viene chiuso dal contrasto di El Hadji Malick Diouf e Kevin Schade del Brentford durante la partita di Premier League 2026/27 tra Aston Villa FC e Brentford al Villa Park il 10 ottobre 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Fenerbahçe, il punto con la Roma ha lasciato anche qualche rimpianto

Un punto conquistato oppure due lasciati per strada? Ilpuò leggere in entrambi i modi l'della prima giornata. I turchi erano andati in svantaggio nel primo tempo, ma sono riusciti a reagire e a riequilibrare una partita che avrebbe potuto prendere una direzione molto diversa., tuttavia, ha lasciato intendere di non essere completamente soddisfatto. Secondo il tecnico, la sua squadra aveva preparato bene strategicamente l'incontro e avrebbe avuto anche le possibilità per completare la rimonta. Il viaggio a Birmingham rappresenta un test differente.

A Villa Park il Fenerbahçe difficilmente potrà controllare territorialmente la partita per lunghi tratti e dovrà dimostrare di saper essere pericoloso anche attraverso transizioni più rapide. La qualità per riuscirci non manca. Greenwood, Asensio e Aktürkoğlu garantiscono soluzioni differenti alle spalle del centravanti e possono creare problemi soprattutto quando riescono a ricevere con spazio davanti. Resta da stabilire chi dovrà finalizzare il loro lavoro.

La chiave tattica: Manzambi tra Kanté e Guendouzi può aprire la partita

Le due squadre dovrebbero partire entrambe dal, ma interpretandolo in maniera differente.cercherà di avere maggiormente il pallone e di utilizzare la mobilità dei tre giocatori alle spalle diper togliere riferimenti alla difesa turca. Il ruolo dipuò diventare determinante. Se agirà centralmente, proverà a posizionarsi nello spazio trae la coppia Škriniar-Aké. È una zona nella quale il Fenerbahçe dovrà prendere una decisione continua. Se uno dei due mediani uscirà aggressivamente sul giocatore del Villa, si potrà aprire spazio alle sue spalle. Se invece resteranno bassi, João Gomes e Kamara avranno maggiore libertà per avanzare e gestire il possesso.

Anche Jackson può contribuire a creare il problema. L'attaccante può muoversi lateralmente per trascinare fuori posizione uno dei centrali e aprire il corridoio per gli inserimenti di McGinn e Buendía. Il Fenerbahçe possiede però le caratteristiche per far male quando recupera il pallone. Greenwood contro Cash è uno dei duelli da osservare. L'inglese può partire largo e rientrare sul piede preferito, mentre Aktürkoğlu dall'altra parte proverà ad attaccare gli spazi lasciati da Wan-Bissaka quando il terzino accompagnerà l'azione. Per questo motivo João Gomes e Kamara dovranno essere particolarmente attenti nelle coperture preventive. L'Aston Villa ha interesse a giocare stabilmente nella metà campo turca, ma dovrà evitare che il proprio dominio territoriale produca campo libero per le ripartenze avversarie.

ISTANBUL, TURCHIA - 22 AGOSTO: Marco Asensio del Fenerbahce festeggia dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita della Super League turca 2026/27 tra Fenerbahce SK e Konyaspor allo Stadio Ulker Sukru Saracoglu il 22 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Le probabili formazioni di Aston Villa-Fenerbahce

sembra intenzionato a confermare buona parte della squadra che gli ha dato risposte positive nelle ultime settimane.dovrebbe partire tra i pali. Wan-Bissaka esono candidati per occupare le corsie difensive, con Lindelöf e Mings al centro. Davanti alla difesa spazio a, coppia incaricata di garantire equilibrio e qualità nella prima costruzione.dovrebbe essere nuovamente titolare sulla trequarti, accompagnato da McGinn e Buendía. Davanti il riferimento sarà

Kartal dovrebbe rispondere utilizzando lo stesso sistema. Ederson sarà il portiere, con Semedo e Brown sulle fasce e Škriniar-Aké al centro. La novità più importante arriva in mezzo al campo. Guendouzi torna a disposizione dopo aver scontato la squalifica e dovrebbe partire accanto a Kanté. Greenwood e Aktürkoğlu sono favoriti sulle corsie offensive, mentre Asensio agirà centralmente alle spalle della punta. Muriqi parte leggermente avanti rispetto a Lukaku nel ballottaggio per una maglia da titolare.

Aston Villa (4-2-3-1): Suzuki; Wan-Bissaka, Lindelöf, Mings, Cash; João Gomes, Kamara; McGinn, Manzambi, Buendía; Jackson. Allenatore: Unai Emery.

Fenerbahçe (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Škriniar, Aké, Brown; Kanté, Guendouzi; Greenwood, Asensio, Aktürkoğlu; Muriqi. Allenatore: Kartal.

Aston Villa-Fenerbahçe: tutte le informazioni