Manzambi si sta conquistando sempre più spazio nell'Aston Villa, mentre Kartal deve scegliere il centravanti tra Muriqi e Lukaku
Villa Park riabbraccia la Champions con la possibilità di vedere i padroni di casa compiere immediatamente un altro passo importante nella League Phase. Aston Villa-Fenerbahçe si gioca mercoledì 14 ottobre alle ore 21:00, con gli inglesi che partono dai tre punti conquistati all'esordio e i turchi chiamati a trasformare in una vittoria il buon pareggio ottenuto contro la Roma. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
La squadra di Unai Emery ha già dimostrato a Bruges di saper soffrire dopo aver costruito un vantaggio importante, mentre quella di Kartal ha tenuto testa ai giallorossi recuperando lo svantaggio iniziale. Il secondo turno dirà soprattutto se l'Aston Villa può cominciare a guardare immediatamente verso le prime posizioni della classifica europea o se il Fenerbahçe riuscirà a portare anche fuori da Istanbul la solidità mostrata all'esordio. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.
Aston Villa-Fenerbahçe in TV e streaming: dove seguire la ChampionsAston Villa-Fenerbahçe si disputa mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 21:00 a Villa Park, Birmingham. La sfida è valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League. La partita sarà disponibile in diretta TV attraverso la programmazione Sky Sport dedicata alla Champions League. Sarà possibile seguire l'incontro anche in streaming attraverso Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e utilizzabile sui dispositivi compatibili. Un'altra soluzione per la visione online è rappresentata da NOW, attraverso il Pass Sport. La piattaforma permette di seguire la programmazione sportiva Sky anche senza un tradizionale abbonamento satellitare.
Aston Villa, tre gol a Bruges e una Champions iniziata senza pauraNon è stata una vittoria tranquilla, ma proprio per questo può aver lasciato qualcosa in più. L'Aston Villa ha cominciato la propria Champions imponendosi 3-2 sul campo del Club Brugge, costruendo nel primo tempo il margine che gli ha poi permesso di resistere alla reazione dei belgi. Unai Emery ha apprezzato soprattutto quest'ultimo aspetto. Il tecnico spagnolo ha sottolineato i progressi collettivi, tattici e individuali della squadra, chiedendo però ai suoi giocatori di consolidare il livello raggiunto. La seconda giornata offre immediatamente questa possibilità. Con un altro successo i Villans salirebbero a sei punti dopo due partite, mettendo già una base importante per il resto della League Phase.
Tra le indicazioni più interessanti delle ultime settimane c'è la crescita di Johan Manzambi. Il centrocampista offensivo si sta guadagnando sempre maggiore fiducia e la prestazione decisiva contro il Tottenham sembra aver definitivamente convinto Emery a concedergli continuità. Contro il Fenerbahçe dovrebbe quindi partire nuovamente dal primo minuto, inserito in una trequarti nella quale McGinn e Buendía possono continuamente cambiare posizione. Davanti toccherà a Nicolas Jackson offrire profondità.
Fenerbahçe, il punto con la Roma ha lasciato anche qualche rimpiantoUn punto conquistato oppure due lasciati per strada? Il Fenerbahçe può leggere in entrambi i modi l'1-1 contro la Roma della prima giornata. I turchi erano andati in svantaggio nel primo tempo, ma sono riusciti a reagire e a riequilibrare una partita che avrebbe potuto prendere una direzione molto diversa. Kartal, tuttavia, ha lasciato intendere di non essere completamente soddisfatto. Secondo il tecnico, la sua squadra aveva preparato bene strategicamente l'incontro e avrebbe avuto anche le possibilità per completare la rimonta. Il viaggio a Birmingham rappresenta un test differente.
A Villa Park il Fenerbahçe difficilmente potrà controllare territorialmente la partita per lunghi tratti e dovrà dimostrare di saper essere pericoloso anche attraverso transizioni più rapide. La qualità per riuscirci non manca. Greenwood, Asensio e Aktürkoğlu garantiscono soluzioni differenti alle spalle del centravanti e possono creare problemi soprattutto quando riescono a ricevere con spazio davanti. Resta da stabilire chi dovrà finalizzare il loro lavoro.
La chiave tattica: Manzambi tra Kanté e Guendouzi può aprire la partitaLe due squadre dovrebbero partire entrambe dal 4-2-3-1, ma interpretandolo in maniera differente. L'Aston Villa cercherà di avere maggiormente il pallone e di utilizzare la mobilità dei tre giocatori alle spalle di Jackson per togliere riferimenti alla difesa turca. Il ruolo di Manzambi può diventare determinante. Se agirà centralmente, proverà a posizionarsi nello spazio tra Kanté e Guendouzi e la coppia Škriniar-Aké. È una zona nella quale il Fenerbahçe dovrà prendere una decisione continua. Se uno dei due mediani uscirà aggressivamente sul giocatore del Villa, si potrà aprire spazio alle sue spalle. Se invece resteranno bassi, João Gomes e Kamara avranno maggiore libertà per avanzare e gestire il possesso.
Anche Jackson può contribuire a creare il problema. L'attaccante può muoversi lateralmente per trascinare fuori posizione uno dei centrali e aprire il corridoio per gli inserimenti di McGinn e Buendía. Il Fenerbahçe possiede però le caratteristiche per far male quando recupera il pallone. Greenwood contro Cash è uno dei duelli da osservare. L'inglese può partire largo e rientrare sul piede preferito, mentre Aktürkoğlu dall'altra parte proverà ad attaccare gli spazi lasciati da Wan-Bissaka quando il terzino accompagnerà l'azione. Per questo motivo João Gomes e Kamara dovranno essere particolarmente attenti nelle coperture preventive. L'Aston Villa ha interesse a giocare stabilmente nella metà campo turca, ma dovrà evitare che il proprio dominio territoriale produca campo libero per le ripartenze avversarie.
Le probabili formazioni di Aston Villa-FenerbahceEmery sembra intenzionato a confermare buona parte della squadra che gli ha dato risposte positive nelle ultime settimane. Suzuki dovrebbe partire tra i pali. Wan-Bissaka e Cash sono candidati per occupare le corsie difensive, con Lindelöf e Mings al centro. Davanti alla difesa spazio a João Gomes e Kamara, coppia incaricata di garantire equilibrio e qualità nella prima costruzione. Manzambi dovrebbe essere nuovamente titolare sulla trequarti, accompagnato da McGinn e Buendía. Davanti il riferimento sarà Jackson.
Kartal dovrebbe rispondere utilizzando lo stesso sistema. Ederson sarà il portiere, con Semedo e Brown sulle fasce e Škriniar-Aké al centro. La novità più importante arriva in mezzo al campo. Guendouzi torna a disposizione dopo aver scontato la squalifica e dovrebbe partire accanto a Kanté. Greenwood e Aktürkoğlu sono favoriti sulle corsie offensive, mentre Asensio agirà centralmente alle spalle della punta. Muriqi parte leggermente avanti rispetto a Lukaku nel ballottaggio per una maglia da titolare.
Aston Villa (4-2-3-1): Suzuki; Wan-Bissaka, Lindelöf, Mings, Cash; João Gomes, Kamara; McGinn, Manzambi, Buendía; Jackson. Allenatore: Unai Emery.
Fenerbahçe (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Škriniar, Aké, Brown; Kanté, Guendouzi; Greenwood, Asensio, Aktürkoğlu; Muriqi. Allenatore: Kartal.
Aston Villa-Fenerbahçe: tutte le informazioni
- Partita: Aston Villa-Fenerbahçe
- Competizione: Champions League
- Fase: League Phase
- Giornata: 2ª
- Data: mercoledì 14 ottobre 2026
- Orario: 21:00
- Stadio: Villa Park, Birmingham
- Diretta TV: Sky Sport
- Diretta streaming: Sky Go, NOW
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