Il 6-0 contro il Fenerbahçe ha dato all’Aston Villa una posizione di forza nella classifica europea, ma il prossimo avversario ha appena dimostrato di poter mettere in difficoltà anche una delle grandi della competizione. Aston Villa-Viking si gioca mercoledì 21 ottobre alle 21 al Villa Park, nella terza giornata della fase campionato di Champions League. Gli inglesi inseguono il terzo successo, i norvegesi cercano un’altra sorpresa dopo il pareggio con il Bayern Monaco. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Unai Emery ha raccolto sei punti nelle prime due giornate, segnando nove reti e subendone due. Il Viking, invece, ha conquistato il primo punto grazie a un combattuto 3-3 contro i bavaresi, trovando nel finale la forza di reagire alla rimonta tedesca. Prima della sfida puoi CONTROLLARE GLI EVENTI IN DIRETTA SU GOLDBET, SCOPRIRE IL PALINSESTO SPORTIVO DI LOTTOMATICA oppure SCEGLIERE GLI APPUNTAMENTI LIVE SU VINCITÙ.

Dove vedere Aston Villa-Viking: diretta TV, streaming e telecronaca

Aston Villa, nove gol in due partite ma Emery chiede più controllo

, per la terza giornata della fase campionato di Champions League. La partita sarà trasmessa su, con la. Per chi seguirà gli incontri attraverso, il racconto della sfida sarà affidato ad. La visione in streaming sarà disponibile su, per gli abbonati Sky, e sucon il Pass Sport.Il punteggio contro il Fenerbahçe racconta una serata dominata sul piano realizzativo:, senza concedere reti. Eppureha individuato aspetti da correggere anche nella vittoria più larga di questo avvio europeo. L’allenatore ha evidenziato le occasioni lasciate agli avversari e il contributo di, decisivo nel mantenere la porta inviolata. Il risultato non deve quindi nascondere la necessità di controllare meglio alcune fasi della partita, soprattutto quando l’Aston Villa perde il pallone e deve ricompattarsi.

Contro il Viking questo tema potrebbe tornare importante. I norvegesi hanno segnato tre volte al Bayern e arrivano con la fiducia di una squadra capace di creare pericoli anche contro avversari tecnicamente superiori. Sul piano delle scelte, Manzambi dovrebbe essere confermato sulla trequarti dopo essersi messo in evidenza anche nel successo sul Newcastle. Davanti a lui è atteso Jackson, mentre McGinn e Mbaye sono indicati per completare il reparto offensivo. Resta da valutare Wan-Bissaka, uscito dall’ultima partita per un problema fisico. La soluzione proposta in caso di assenza prevede Mings al centro della difesa e Pau Torres sulla sinistra, con Cash sul lato opposto.

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 14 OTTOBRE: Nicolas Jackson dell'Aston Villa festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita della seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Aston Villa FC e Fenerbahce SK al Villa Park il 14 ottobre 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Viking, il punto con il Bayern nasce dalla capacità di reagire

La partita contro ilha condensato entusiasmo, difficoltà e reazione. Ilsi era portato avanti di due reti, prima di subire tre gol nella ripresa e ritrovarsi a inseguire. Nel finale, però,ha firmato il pareggio che ha consegnato ai norvegesi il primo punto nella competizione. Il tecnicoha sottolineato la qualità del primo tempo e la determinazione mostrata dopo la rimonta avversaria. Allo stesso tempo, ha indicato nelle transizioni e nella protezione della difesa gli aspetti sui quali intervenire.

Sono indicazioni che acquistano ancora più peso prima della trasferta inglese. L’Aston Villa può portare diversi giocatori vicino all’area e punire rapidamente una squadra che perde le distanze: il Viking dovrà limitare quei passaggi a vuoto che contro il Bayern hanno compromesso il doppio vantaggio. La vittoria in rimonta sul Fredrikstad offre un’altra conferma della capacità di restare dentro le partite. Tra i giocatori più in fiducia c’è Christiansen, autore di tre gol nelle ultime due uscite e candidato a completare il tridente con Botheim e Tripić. A centrocampo torna Askildsen, con Bjørdal e Bell favoriti per le altre due maglie. Dovrebbe essere confermata anche la linea difensiva a quattro utilizzata contro i bavaresi.

La chiave tattica: Manzambi tra le linee, Viking chiamato a proteggere il centro

potrebbe cercare di prendere l’iniziativa attraverso il lavoro di, provando poi a trovarealle spalle del centrocampo norvegese. La sua posizione può diventare utile per collegare il possesso agli attacchi di Jackson e coinvolgere gli esterni vicino all’area. Per il Viking sarà importante evitare che il centravanti inglese resti isolato contro i difensori mentre i trequartisti ricevono liberamente davanti a loro. Il contributo die delle due mezzali servirà proprio a ridurre questi spazi.

Quando recupereranno il pallone, i norvegesi potranno cercare Botheim come riferimento e accompagnare l’azione con Christiansen e Tripić. Uscire dalla pressione sarà essenziale anche per alleggerire il lavoro della difesa: abbassarsi senza riuscire a ripartire renderebbe più difficile reggere l’iniziativa dei padroni di casa. L’Aston Villa parte favorito, ma il precedente contro il Bayern suggerisce attenzione. Per Emery la sfida consiste nel trasformare la superiorità tecnica in occasioni mantenendo il controllo, senza concedere al Viking una partita fatta di continui ribaltamenti.

Jackson guida i Villans, Christiansen nel tridente norvegese: le probabili formazioni

L’dovrebbe utilizzare il. Suzuki in porta, con Cash, Lindelöf, Mings e Pau Torres in difesa. Kamara e João Gomes agiranno davanti alla retroguardia, mentre McGinn, Manzambi e Mbaye supporteranno Jackson.

Il Viking è atteso con il 4-3-3. Davanti a Østbø dovrebbero giocare Heggheim, Stensness, Falchener e K. Haugen. A centrocampo spazio a Bjørdal, Bell e Askildsen, con Christiansen, Botheim e Tripić in attacco.

Aston Villa (4-2-3-1): Suzuki; Cash, Lindelöf, Mings, Pau Torres; Kamara, João Gomes; McGinn, Manzambi, Mbaye; Jackson. Allenatore: Unai Emery.

Viking (4-3-3): Østbø; Heggheim, Stensness, Falchener, K. Haugen; Bjørdal, Bell, Askildsen; Christiansen, Botheim, Tripić. Allenatori: Aarsheim e Jensen.

Aston Villa-Viking: TV, streaming e informazioni