Atalanta-Bologna completa la seconda giornata di Serie A 2026/27 lunedì 31 agosto alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo, con due squadre impegnate nella costruzione di un nuovo ciclo. La Dea sta assimilando le idee di Maurizio Sarri, chiamato a modificare profondamente principi e abitudini tattiche consolidate negli anni precedenti, mentre Domenico Tedesco ha raccolto a Bologna l'eredità di Vincenzo Italiano e deve ancora trovare la migliore fisionomia per i rossoblù. VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I precedenti recenti suggeriscono prudenza nel considerare l'Atalanta nettamente favorita. Il Bologna si è trasformato negli ultimi anni in un avversario particolarmente scomodo per la Dea e le tre vittorie rossoblù nelle ultime quattro trasferte di Serie A a Bergamo rappresentano un dato significativo. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Atalanta-Bologna in TV e streaming

Atalanta-Bologna è in programma lunedì 31 agosto alle ore 20:45 alla New Balance Arena. La partita sarà trasmessa sia da DAZN sia da Sky. Su Sky l'incontro sarà disponibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, mentre per la visione in streaming gli abbonati potranno utilizzare Sky Go. La gara sarà disponibile online anche attraverso NOW, oltre naturalmente alla piattaforma DAZN.

BERGAMO, ITALIA - 23 AGOSTO: Giacomo Raspadori dell’Atalanta BC in azione durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e US Sassuolo, disputata allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia il 23 agosto 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Atalanta, il Sarri-ball comincia a prendere forma

Per modificare l'identità dell'Atalanta servirà inevitabilmente tempo. Sarri sta chiedendo alla squadra un calcio differente rispetto a quello al quale molti giocatori erano abituati, soprattutto nella gestione del possesso e nell'organizzazione delle uscite dal basso. Le prime indicazioni, però, cominciano ad arrivare. La Dea ha aperto il campionato battendo 2-1 il Sassuolo e in settimana ha aggiunto un altro risultato importante, conquistando la qualificazione alla League Phase di Conference League. Dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo, l'Atalanta ha superato 1-0 l'Hapoel Tel Aviv nella gara di ritorno disputata in campo neutro a Miskolc.

A decidere la qualificazione è stato Gianluca Scamacca, tornato immediatamente protagonista e candidato a partire dal primo minuto contro il Bologna. Sarri dovrebbe infatti concedere un turno di riposo a Nikola Krstovic, utilizzato anche nell'impegno europeo. Al di là dei risultati, è soprattutto un dato a fotografare il cambiamento in corso. Dopo la prima giornata l'Atalanta è risultata la squadra della Serie A con il maggior numero di sequenze composte da almeno dieci passaggi, ben 22. Un'indicazione significativa della direzione intrapresa da Sarri: meno frenesia, maggiore controllo attraverso il pallone e ricerca sistematica degli spazi.

Bologna, Tedesco deve accelerare il nuovo corso

Situazione differente per il Bologna, che deve ancora trovare le proprie certezze. Domenico Tedesco ha preso il posto di Vincenzo Italiano e inevitabilmente il confronto con il lavoro del predecessore accompagnerà soprattutto la prima parte della stagione. Il tecnico deve modificare alcuni meccanismi e contemporaneamente attendere gli ultimi sviluppi di mercato per capire quale sarà la struttura definitiva della rosa.

L'esordio contro la Lazio non ha portato punti e ha mostrato un Bologna ancora poco incisivo negli ultimi metri. Per i rossoblù diventa quindi importante dare immediatamente una risposta a Bergamo, anche per evitare di iniziare il campionato con due sconfitte consecutive, situazione che al club emiliano non capita dal 2015. Una delle possibili novità riguarda Federico Bernardeschi. L'ex Juventus è entrato bene contro la Lazio e Tedesco potrebbe premiarlo schierandolo dal primo minuto alla New Balance Arena. Il Bologna può inoltre aggrapparsi a una tradizione recente particolarmente favorevole contro l'Atalanta. I rossoblù hanno infatti vinto quattro degli ultimi sette confronti di Serie A con i bergamaschi e si sono imposti in tre delle ultime quattro trasferte di campionato a Bergamo.

BOLOGNA, ITALIA - 24 AGOSTO: Nicolò Rovella (a destra) della Lazio si contende il pallone con Jens Odgaard del Bologna durante la partita di Serie A tra Bologna FC e SS Lazio, disputata allo Stadio Renato Dall’Ara il 24 agosto 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Le chiavi della partita

Il primo grande interrogativo riguarda la condizione dell'Atalanta. La Dea arriva dall'impegno europeo e Sarri sarà costretto a gestire le energie. Le rotazioni diventano quindi importanti soprattutto nella seconda parte della partita, quando la stanchezza potrebbe iniziare a pesare. Dal punto di vista tattico sarà interessante osservare la capacità del Bologna di disturbare il nuovo possesso ragionato dell'Atalanta. La squadra bergamasca cerca maggiormente il fraseggio corto rispetto al passato e vuole attirare la pressione avversaria per creare successivamente spazio tra le linee.

Se il Bologna dovesse pressare in maniera troppo aggressiva senza mantenere le corrette distanze, potrebbe concedere proprio quelle zone nelle quali i giocatori offensivi della Dea possono diventare pericolosi. Scamacca rappresenterà un riferimento completamente diverso rispetto a Krstovic. La sua capacità di giocare spalle alla porta può permettere all'Atalanta di consolidare il possesso nella metà campo avversaria, ma il centravanti può anche diventare pericoloso direttamente dalla distanza. Per il Bologna sarà invece importante la qualità degli esterni. L'eventuale presenza di Bernardeschi dall'inizio aggiungerebbe tecnica e imprevedibilità a una squadra che contro la Lazio ha faticato soprattutto nella costruzione dell'ultima giocata.

Atalanta-Bologna: data, orario e canali