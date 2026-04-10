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Atalanta U23-Monopoli: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

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Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

L’Atalanta U23, in campo per la 36ª giornata di Serie C, ospita il Monopoli allo stadio comunale di Caravaggio. Nerazzurri reduci da due pareggi di fila, ma senza successi da quattro turni; un eventuale successo sarebbe fondamentale per i padroni di casa che puntano ad entrare in zona play-off. Ospiti già sicuri di prendere parte alla post-season. Guarda ora Atalanta U23-Monopoli GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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    Atalanta U23-Monopoli, probabili formazioni

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    Atalanta U23 (3-4-2-1): Bertini; Del Lungo, Comi, Navarro; Scheffer, Gyabuaa, Panada, Ghislandi; De Nipoti, Vavassori; Vlahović. Allenatore: Francesco Modesto

    Monopoli (3-5-2): Vitale; Cristallo, Miceli, Angileri; Valenti, Scaccabarozzi, Battocchio, Bulevardi, Yabre; Vazquez, Grandolfo. Allenatore: Alberto Colombo

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