Atalanta U23-Monopoli Streaming e Diretta TV: dove vedere Gratis la Serie C

Atalanta U23-Monopoli, Match valido per la trentaseiesima giornata di Serie C (Girone C). Padroni di casa appena fuori dalla zona play-off, ma l'aritmetica dice che possono ancora sperare di qualificarsi alla post-season che vedrà protagonista proprio il Monopoli. Gli ospiti nelle ultime tre giornate cercheranno di migliorare il proprio piazzamento. Guarda ora Atalanta U23-Monopoli GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Come accedere allo streaming:—
Qui Atalanta—
I padroni di casa arrivano a questo appuntamento con un momento non particolarmente brillante: due pareggi consecutivi e quattro gare senza vittorie hanno rallentato la loro marcia. Per i nerazzurri, però, una vittoria sarebbe fondamentale per continuare a inseguire l’obiettivo playoff e restare agganciati alla zona utile della classifica.
Qui Monopoli—
Dall’altra parte il Monopoli si presenta con maggiore serenità, forte della qualificazione già matematica alla post-season. La squadra ospite può quindi affrontare la trasferta senza l’urgenza di fare risultato a tutti i costi, ma con l’obiettivo di mantenere ritmo e continuità in vista degli impegni futuri.
Atalanta U23-Monopoli, probabili formazioni—
Atalanta U23 (3-4-2-1): Bertini; Del Lungo, Comi, Navarro; Scheffer, Gyabuaa, Panada, Ghislandi; De Nipoti, Vavassori; Vlahović. Allenatore: Francesco Modesto
Monopoli (3-5-2): Vitale; Cristallo, Miceli, Angileri; Valenti, Scaccabarozzi, Battocchio, Bulevardi, Yabre; Vazquez, Grandolfo. Allenatore: Alberto Colombo
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