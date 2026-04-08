Atalanta Under 23-Cavese: probabili formazioni e streaming gratuito

Match pesante per la salvezza: Atalanta più offensiva ma fragile, Cavese più equilibrata ma meno incisiva

Stefano Sorce 8 aprile - 02:23

Sarà una di quelle sere in cui il risultato pesa più del gioco. Alle 20:30 dell’8 aprile, a Caravaggio, Atalanta Under 23-Cavese si giocano molto più di tre punti, in una sfida che può cambiare gli equilibri della corsa salvezza. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS ATALANTA UNDER23-CAVESE SU BET365.

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Il momento delle due squadre — La distanza minima in classifica racconta perfettamente il senso della partita. L’Atalanta U23 prova a costruirsi un margine più sicuro, mentre la Cavese ha bisogno di punti per non restare invischiata nella zona più pericolosa. I nerazzurri arrivano da una gara folle contro il Siracusa, un 3-3 che ha mostrato qualità offensive ma anche limiti evidenti nella gestione difensiva. È una squadra giovane, capace di creare tanto ma ancora discontinua nei momenti chiave.

La Cavese, invece, arriva da una sconfitta pesante contro la Casertana. Una partita bloccata, dove è mancata incisività negli ultimi metri. Il rendimento resta altalenante, e proprio questa mancanza di continuità è il vero problema della squadra campana.

Probabili formazioni di Atalanta Under 23-Cavese — Per l’Atalanta U23, tra i pali dovrebbe esserci Pardel, con una difesa a tre composta da Plaia, Obric e Navarro. Sugli esterni Bergonzi e Ghislandi avranno il compito di dare ampiezza, mentre in mezzo al campo Riccio e Panada dovranno garantire equilibrio. Sulla trequarti spazio alla qualità di Manzoni e Vavassori, chiamati a muoversi tra le linee e supportare Misitano, riferimento offensivo centrale.

Per la Cavese, Boffelli guiderà la linea difensiva protetto da Luciani, Bolcano e Nunziata. Sulle fasce agiranno Ubani e Macchi, con il centrocampo affidato a un mix di quantità e gestione formato da Visconti, Awua e Munari. In avanti Gudjohnsen dovrebbe essere affiancato da Fella, con l’obiettivo di dare più profondità e presenza in area.

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Pardel; Plaia, Obric, Navarro; Bergonzi, Riccio, Panada, Ghislandi; Manzoni, Vavassori; Misitano.

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Luciani, Bolcano, Nunziata; Ubani, Visconti, Awua, Munari, Macchi; Gudjohnsen, Fella.