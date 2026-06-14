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La tredicesima giornata della Serie B brasiliana mette di fronte Athletic Club e Goiás in una sfida che si preannuncia equilibrata e particolarmente importante in ottica classifica. I padroni di casa arrivano all’appuntamento forti del prezioso successo ottenuto nell’ultimo turno, risultato che ha rilanciato le loro ambizioni e aumentato la fiducia dell’ambiente. Dall’altra parte, il Goiás è chiamato a riscattare una pesante sconfitta e a dare una risposta concreta per restare in corsa nelle zone alte della graduatoria. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti e potrebbero affrontare la gara con grande attenzione tattica, cercando di limitare gli errori e sfruttare al meglio le occasioni a disposizione. Guarda ora Athletic Club-Goias GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Athletic Club-Goias, probabili formazioni
Athletic Club (4-2-3-1): Glauco; Ynaiã, Danilo, Edson, Yuri; Fumaça, Rômulo; Welinton Torrão, David Braga, Paulinho; Denilson.
Goiás (4-3-3): Tadeu; Diego, Edson Felipe, David Braz, Sander; Marcão Silva, Juninho, Lourenço; Welliton, Angelo Rodríguez, Thiago Galhardo.
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