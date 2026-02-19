Athletico Paranaense-Corinthians: diretta tv e probabili formazioni

Athletico Paranaense–Corinthians si gioca giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 23:30

Stefano Sorce 19 febbraio - 02:44

Sfida ad alta intensità in Série A tra Athletico Paranaense-Corinthians, due squadre che arrivano entrambe da una vittoria e con ambizioni importanti. Il match è in programma giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 23:30. Athletico vuole confermare il momento positivo davanti al proprio pubblico, mentre il Corinthians punta a proseguire la tradizione favorevole negli scontri diretti.

Vuoi vedere Athletico Paranaense-Corinthians in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Athletico Paranaense-Corinthians sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Athletico Paranaense-Corinthians in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento dell’Athletico Paranaense — La vittoria per 2-1 contro il Santos ha dato continuità al percorso. Squadra compatta, 59% di possesso nell’ultimo match e buona produzione offensiva. Il 3-4-3 di Odair Hellmann garantisce ampiezza e pressione alta. Julimar e Kevin Viveros stanno offrendo soluzioni offensive interessanti, mentre la difesa ha concesso solo un gol nelle prime due giornate.

Il momento del Corinthians — Il 2-0 contro il Red Bull Bragantino ha riportato fiducia. Gabriel Paulista e Bidu sono andati a segno, ma la squadra resta altalenante. Negli ultimi 10 scontri diretti, il Corinthians ha vinto 7 volte contro l’Athletico, dato che pesa anche a livello mentale. Tuttavia in trasferta il rendimento non è sempre continuo.

Probabili formazioni di Athletico Paranaense-Corinthians — Athletico dovrebbe confermare il 3-4-3 con Santos tra i pali, difesa formata da Carlos Terán, Arthur Dias e Lucas Esquivel. A centrocampo Benavídez, Luiz Gustavo, Zapelli e Léo Derik. In avanti tridente composto da Mendoza, Viveros e Julimar.

Corinthians dovrebbe rispondere con il 4-3-1-2. Hugo Souza in porta, difesa con Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu. A centrocampo Raniele, Carrillo e Matheus Pereira, con Kayke Ferrari alle spalle di Pedro Raul e Memphis Depay.

Athletico Paranaense (3-4-3): Santos; Carlos Terán, Arthur Dias, Esquivel; Benavídez, Luiz Gustavo, Zapelli, Léo Derik; Mendoza, Viveros, Julimar.

Corinthians (4-3-1-2): Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Henrique, Bidu; Raniele, Carrillo, Matheus Pereira; Ferrari; Pedro Raul, Depay.

Vuoi vedere Athletico Paranaense-Corinthians in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Athletico Paranaense-Corinthians sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA