Il Cruzeiro arriva alla sfida con l'Atletico Mineiro nel migliore dei modi, reduce da 3 vittorie consecutive tra campionato e coppe, incluso l’1-0 al Boca Juniors in Copa Libertadores e il successo 1-0 sul Remo in Serie A. Momento difficile invece per l'Atlético Mineiro che nelle ultime tre uscite in campionato ha collezionato 3 ko, compreso lo 0-4 contro Flamengo, a cui si aggiunge anche la sconfitta di misura (1-0) contro il Cienciano in Copa Sudamericana. Guarda ora Atl.Mineiro-Cruzeiro GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Atl.Mineiro-Cruzeiro, probabili formazioni

Everson; Saravia, Lyanco, Junior Alonso, Arana; Otávio, Fausto Vera; Scarpa, Bernard, Paulinho; Hulk. Allenatore:

Cruzeiro (4-2-3-1): Cunha; Moraes, Bruno, Jesus, Kaiki; Romero, Gerson; Christian, Pereira, Arroyo; Kaio Jorge. Allenatore: Artur Jorge

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