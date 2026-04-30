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Gabriel Mec, il 2008 vicino al Chelsea che decide il derby U20 tra Gremio e International
L'Atletico Paranaense, sorprendentemente quinto in classifica, vuole continuare a stupire nella sfida casalinga col Gremio. Padroni di casa reduci dal 3-1 rifilato al Vitoria e desiderosi di confermare la propria solidità davanti al pubblico amico. Ospiti che invece faticano in trasferta e reduci dal pareggio a reti bianche in Copa Sudamericana col Palestino. Guarda ora Atl.Paranaense-Gremio GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Atl.Paranaense-Gremio, probabili formazioniAthletico Paranaense (3-4-2-1): Santos; Teran, Aguirre, Dias; Jadson, Portilla, Luiz Gustavo, Esquivel; Mendoza, Dudu; Viveros. Allenatore: Odair Hellmann
Gremio (4-3-3): Weverton; Pavon, Balbuena, Viery, Gabriel; Monsalve, Noriega, Dodi; Tete, Braithwaite, Mec. Allenatore: Luis Castro
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