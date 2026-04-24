Dove vedere Atlético Madrid-Athletic Bilbao in diretta TV e streaming gratis

Al Riyadh Metropolitano arriva l'Athletic Club di Ernesto Valverde. La sfida contro l'Atlético Madrid si terrà domani, sabato 25 aprile, alle 21:00, e rappresenta uno dei match più suggestivi della prossima giornata del campionato spagnolo. Per scoprire come guardare la partita in diretta tv e streaming live, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

Le probabili formazioni di Atlético Madrid-Athletic Bilbao

continua la sua stagione che se da un lato è incredibilmente positiva, dall'altro rischia di rivelarsi davvero complessa. La squadra di Simeone infatti è arrivata in finale di Copa del Rey, ma ha perso contro la Real Sociedad nonostante avesse il favore del pronostico. Nel campionato spagnolo, invece, i Colchoneros hanno perso diversi punti e rischiano anche di restare fuori dalla prossima. Nella massima competizione europea, invece, eliminato il Barcellona adesso il prossimo avversario è l'Arsenal e poi ci sarà la finale: ma, se non dovesse arrivare l'ultimo atto, potremmo davvero parlare di una grande stagione da parte della formazione di Madrid? Con questi interrogativi, la squadra di Simeone si presenta alla sfida contro l'Athletic Club. I baschi dal canto loro sono in cerca di punti per l'Europa dopo aver battuto l'Osasuna di Ante Budimir nell'ultima giornata. La squadra diper arrivare in Europa il prossimo anno ha bisogno di punti nella prossima sfida ma soprattutto di continuità, ciò che è mancata dall'inizio di questa stagione ne LaLiga.L'Atlético Madrid fa le prove generali per la sfida di Champions League. Contro l'Athletic Club dentro il meglio che può permettersi il club biancorosso: da Ruggeri a Simeone, da Griezmann ad Julian Alvarez. Dentro di noi anche Oblak, che prenderà il posto di un ottimo Musso. I baschi invece affronteranno la sfida con un 4-2-3-1 in cui il terminale offensivo sarà Guruzeta, coadiuvato dai fratelli Williams e Sancet.

Atletico Madrid (4-2-3-1): Oblak; Molina, Lenglet, Pubill, Ruggeri; Llorente, Barrios; Simeone, Nico Gonzalez, Griezmann; Alvarez. Allenatore: Simeone.

Athletic Club (4-2-3-1): Unai Simone; Yuri, Paredes, Vivian, Gorosabel; de Galarreta, Rego; Sancet, I.Williams, N. Williams; Guruzeta. Allenatore: Valverde.

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