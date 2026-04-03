La sfida di La Liga tra Atlético Madrid e FC Barcelona, in programma al Cívitas Metropolitano, si candida come uno dei match più interessanti del 30° turno. Un confronto che anticipa anche il prossimo incrocio europeo, ma che resta fondamentale soprattutto per la corsa in campionato.

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Il momento delle due squadre

Il Barcellona si presenta da capolista, con un vantaggio di quattro punti e l’obiettivo di difendere la vetta. Ogni risultato positivo diventa quindi decisivo per mantenere le distanze dalle inseguitrici. L’Atlético, invece, è quarto e ormai fuori dalla lotta per il titolo, ma davanti al proprio pubblico vuole comunque dare continuità e arrivare al meglio agli impegni di coppa.

I madrileni arrivano da una sconfitta per 3-2 contro il Real Madrid, che ha interrotto un buon momento. Nelle ultime cinque gare hanno comunque ottenuto tre vittorie e due ko, con una buona produzione offensiva ma qualche difficoltà difensiva. Il bilancio stagionale resta positivo, con 17 successi, 6 pareggi e 6 sconfitte.

Il Barcellona, invece, è in grande forma: il successo per 1-0 contro il Rayo Vallecano ha confermato un periodo brillante, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. I numeri raccontano una squadra dominante, capace di segnare molto e subire poco, come dimostra anche l’impressionante rendimento complessivo in campionato.

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