Sfida di alto livello alla Arena MRV, dove l’Atlético Mineiro affronta il Flamengo: ospiti a caccia della quarta vittoria di fila, padroni di casa senza successi da tre turni consecutivi e reduci da due stop contro Coritiba e Santos. Guarda ora Atletico Mineiro-Flamengo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Atletico Mineiro-Flamengo: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in Tv

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Atletico Mineiro-Flamengo, probabili formazioni

Atlético Mineiro (4-4-2): Everson, Natanael, Ruan, Vitor Hugo, Pascini, Bernard, Alan Franco, Barberan, Cuello, Cassierra, Victor Hugo.

L’arriva alla partita con un rendimento altalenante nelle prime giornate di campionato. In classifica ha raccolto 14 punti in 13 partite (4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte) e occupa la parte bassa della zona centrale. Nelle ultime 10 gare di campionato il rendimento resta discontinuo, con 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte.Il, invece, arriva alla sfida in una situazione di classifica più solida e con numeri complessivamente migliori. È 2° in campionato con 26 punti (8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 24 gol segnati e solo 10 subiti, uno dei migliori bilanci difensivi del torneo. La squadra dista attraversando un buon momento di forma: nelle ultime 10 partite ha ottenuto 7 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, segnando in media quasi 2 gol a partita e concedendo meno di uno.

Flamengo (4-2-3-1): Rossi, Varela, Ortiz, Pereira, Alex Sandro, Jorginho, Araujo, Plata, De Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro.

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