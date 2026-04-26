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Sfida di alto livello alla Arena MRV, dove l’Atlético Mineiro affronta il Flamengo: ospiti a caccia della quarta vittoria di fila, padroni di casa senza successi da tre turni consecutivi e reduci da due stop contro Coritiba e Santos. Guarda ora Atletico Mineiro-Flamengo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
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Qui Atletico MineiroL’Atlético Mineiro arriva alla partita con un rendimento altalenante nelle prime giornate di campionato. In classifica ha raccolto 14 punti in 13 partite (4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte) e occupa la parte bassa della zona centrale. Nelle ultime 10 gare di campionato il rendimento resta discontinuo, con 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte.
Qui FlamengoIl Flamengo, invece, arriva alla sfida in una situazione di classifica più solida e con numeri complessivamente migliori. È 2° in campionato con 26 punti (8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 24 gol segnati e solo 10 subiti, uno dei migliori bilanci difensivi del torneo. La squadra di Leonardo Jardim sta attraversando un buon momento di forma: nelle ultime 10 partite ha ottenuto 7 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, segnando in media quasi 2 gol a partita e concedendo meno di uno.
Atletico Mineiro-Flamengo, probabili formazioniAtlético Mineiro (4-4-2): Everson, Natanael, Ruan, Vitor Hugo, Pascini, Bernard, Alan Franco, Barberan, Cuello, Cassierra, Victor Hugo.
Flamengo (4-2-3-1): Rossi, Varela, Ortiz, Pereira, Alex Sandro, Jorginho, Araujo, Plata, De Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro.
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