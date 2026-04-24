La sfida tra Club Athletico Paranaense e Esporte Clube Vitória, in programma domenica 26 aprile 2026 alle 23:30, rappresenta uno degli appuntamenti della 13ª giornata di Série A e si giocherà alla Ligga Arena, impianto dove l’Athletico ha spesso costruito gran parte dei propri risultati stagionali.

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Il momento delle due squadre

I padroni di casa arrivano a questa partita occupando la sesta posizione con 19 punti, frutto di un cammino caratterizzato da sei vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. Il dato più significativo è senza dubbio il rendimento interno, che ha permesso alla squadra di esprimersi al meglio: cinque successi nelle sei gare giocate in casa confermano quanto il fattore campo sia decisivo per la formazione.

Dal punto di vista statistico, l’Athletico ha segnato 17 reti e ne ha subite 14, numeri che raccontano una squadra capace di essere pericolosa in fase offensiva ma non sempre impeccabile dietro. Proprio per questo, la continuità tra le mura amiche diventa un elemento chiave per restare agganciati alle zone alte della classifica.

Il Vitória, invece, si presenta all’appuntamento all’undicesimo posto con 15 punti, ottenuti attraverso quattro vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Il rendimento complessivo è altalenante e mostra una squadra ancora alla ricerca di maggiore stabilità, soprattutto nei momenti decisivi delle partite.

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