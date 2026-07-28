Il secondo turno del Mubadala DC Open di Washington propone una sfida inedita tra Terence Atmane e Alejandro Tabilo. Sul cemento americano si affrontano il francese, numero 56 del ranking ATP, e il cileno, attualmente numero 30 mondiale, in un match che mette di fronte due giocatori reduci da importanti vittorie al debutto.

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Il momento dei due tennisti

Atmane arriva all’appuntamento con grande fiducia dopo una delle vittorie più significative della sua stagione. Il francese ha infatti superato il padrone di casa Frances Tiafoe, sesta testa di serie del torneo, al termine di una rimonta di carattere.

Dopo aver perso il primo set per 6-4, Atmane ha cambiato marcia riuscendo a ribaltare la partita e chiudere con il punteggio finale di 4-6, 6-3, 6-4. Un successo dal peso importante anche dal punto di vista mentale, considerando che il francese aveva perso tutti e tre i precedenti incontri disputati contro Tiafoe nel 2026.

La vittoria contro l’americano ha inoltre interrotto un periodo negativo, visto che Atmane arrivava da tre sconfitte consecutive. Il successo di Washington può quindi rappresentare un punto di svolta per ritrovare fiducia e continuità dopo una stagione fin qui complicata.

Dall’altra parte della rete ci sarà Alejandro Tabilo, protagonista di un esordio altrettanto convincente. Il cileno ha superato Tallon Griekspoor in tre set, confermando di poter essere competitivo sul cemento americano.

Dopo una prematura eliminazione all’Estoril Open nella settimana precedente, Tabilo ha saputo alzare il livello del proprio tennis nei momenti decisivi contro l’olandese. Dopo aver vinto il primo set al tie-break per 7-6(3) ed essersi visto raggiungere nel secondo parziale, il cileno ha trovato la risposta giusta nel terzo set, imponendosi per 6-4.

La sfida di Washington sarà il primo confronto diretto tra Atmane e Tabilo. Nessun precedente quindi da cui partire, in un match che potrebbe rivelarsi molto equilibrato.

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