Il 12 giguno nel'ATP di S. Hertongebosch si afronteranno Auger Aliassime e Majchrzak. La partita si presente come una delle più avvincenti dell'intero circuito, dati i buoni risultati che entrambi gli atleti sono riusciti a raggiungere su questa superficie. L'orario da non perdere per guardare la partita sono le 15:00 del 12 giugno, dove inizierà la sfida che aprirà le danze verso le semifinali. Non perdere neanche uno scambio: continua a leggere l'articolo e segui la diretta tv e lo streaming live.

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Focus sui giocatori

Il tabellone dell'ATP

I quarti di finale arrivano nel momento nevralgico del circuito. Il tennista canadese ha superato il primo round battendo l'ungheresein due set e per il risultato di 2-0.invece ha battuto, sempre in due set, l'australiano. Ora si affronteranno nei quarti di finale del circuito e chi riuscirà a vincere si porterà notevolmente avanti, dato che arriverà tra i migliori 4 della competizione. Entrambi su erba hanno alle spalle ottimi risultati: neldel tennista polacco ci sono ben quattro vittorie nelle ultime cinque partite, che sottolineano un importante momento di forma. Auger invece ha giocato una sola partita nelsu erba e l'ha vinta. Quanto ai precedenti se ne registrano soltanto due, ma nessuno di questi su erba. E, in realtà, risalgono a diversi anni fa: nel, tra cemento e terra battuta, ha vinto sempre il canadese.Tra i rimasti in gara ci sono Medvedev, Borges, ma anche il cinese Zhang che affronterà il francese Mannarino. Il quadro dell'ATP non è ancora completo e dunque non conosciamo il prossimo avversario di chi vincerà la partita. Arrivati ai quarti di finale, però, non ci sono più partite semplici o partite difficili. Chi vincerà proverà a guadagnare un posto per la gloria, dato che sarà vicinissimo alla prestigiosa finale.

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