Non perdere Aliassime-Majchrzak: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Il 12 giguno nel'ATP di S. Hertongebosch si afronteranno Auger Aliassime e Majchrzak. La partita si presente come una delle più avvincenti dell'intero circuito, dati i buoni risultati che entrambi gli atleti sono riusciti a raggiungere su questa superficie. L'orario da non perdere per guardare la partita sono le 15:00 del 12 giugno, dove inizierà la sfida che aprirà le danze verso le semifinali. Non perdere neanche uno scambio: continua a leggere l'articolo e segui la diretta tv e lo streaming live.
CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ALIASSIME-MAJCHRZAK SU BET365
Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto
Dove vedere Aliassime-Majchrzak in diretta TV e streaming gratis
La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Come accedere allo streaming:
- Registrati o accedi al tuo conto BET365
- Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa
- Cerca Aliassime-Majchrzak sul palinsesto BET365
Focus sui giocatoriI quarti di finale arrivano nel momento nevralgico del circuito. Il tennista canadese ha superato il primo round battendo l'ungherese Fucosovics in due set e per il risultato di 2-0. Majchrzak invece ha battuto, sempre in due set, l'australiano McCabe. Ora si affronteranno nei quarti di finale del circuito e chi riuscirà a vincere si porterà notevolmente avanti, dato che arriverà tra i migliori 4 della competizione. Entrambi su erba hanno alle spalle ottimi risultati: nel 2026 del tennista polacco ci sono ben quattro vittorie nelle ultime cinque partite, che sottolineano un importante momento di forma. Auger invece ha giocato una sola partita nel 2026 su erba e l'ha vinta. Quanto ai precedenti se ne registrano soltanto due, ma nessuno di questi su erba. E, in realtà, risalgono a diversi anni fa: nel 2017 e nel 2018, tra cemento e terra battuta, ha vinto sempre il canadese.
Il tabellone dell'ATPTra i rimasti in gara ci sono Medvedev, Borges, ma anche il cinese Zhang che affronterà il francese Mannarino. Il quadro dell'ATP non è ancora completo e dunque non conosciamo il prossimo avversario di chi vincerà la partita. Arrivati ai quarti di finale, però, non ci sono più partite semplici o partite difficili. Chi vincerà proverà a guadagnare un posto per la gloria, dato che sarà vicinissimo alla prestigiosa finale.
E allora che aspetti? Guarda ora Aliassime-Majchrzak in diretta streaming gratis su BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA