L'ATP di S.Hertongenbosch entra nel vivo con i quarti di finale del circuito. Tra le partite più interessanti che mette a disposizione il calendario di questa competizione, c'è la sfida tra Bonzi e De Minaur. I due si affrontano in momenti diversi ma sono pronti a dare spettacolo per acciuffare le semifinali della competizione. La partita si terrà il 12 giugno alle 13:30. Non perdere neanche uno scambio di questo confronto: per scoprire come vederlo, continua a leggere l'articolo e vedi la partita in diretta tv e streaming live.

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Focus sui giocatori

Il tabellone dell'ATP

Bonzi arriva alla sfida controdopo aver vinto il derby in salsa francese contro Humbert agli ottavi di finale in tre set, con il risultato di 1-2. De Minaur, invece, ha fatto meno fatica contor l'americanovincendo per 0-2. Adesso i due tennisti competono per aggiudicarsi un posto in semifinale e raggiungere la fase finale del circuito. Su erba entrambi iriescono a esprimere un ottimo livello di tenis:ha vinto quattro partite di fila, senza mai perderne nemmeno una nel 2026 su questa superficie. De Minaur invece ne ha vinta soltanto una, l'unica giocata. Andando a ritroso ha perso acontro, perdendo 1-3 il. Su erba non ci sono precedenti tra i due tennisti: si registrano, infatti, prevalentemente su cemento, in cui si pareggia per numero di vittorie ottenute. La prima partita è stata vinta da Bonzi nel 2016, poi c'è una doppietta di De Minaur tra il, e infine l'ultimo match lo ha vinto il francese a2-0.Chi riuscirà a strappare il biglietto per la semifinale del circuito di S-Herogenbosch affronterà il vincitore della sfida tra il cinesee il francese. Dunque, qualora dovesse vincere Bonzi, ci sarebbe un altro. A dimostrazione del grande livello che sta raggiungendo il tennis d'oltralpe negli ultimi anni.

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