Entra nel vivo il circuito di Maiorca, con i quarti di finale che si terranno tra l'italiano Darderi e Borges. La partita si terrà sotto il sole cocente della Penisola iberica, alle 12:30 del 25 giugno. il percorso verso la finale diventa sempre più competitivo e ogni punto diventa fondamentale: per scoprire come non perdere neanche uno scambio di questo avvincente match, continua a leggere l'articolo e accedi allo streaming live.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di DARDERI-BORGES SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Darderi-Borges in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Darderi-Borges sul palinsesto BET365

Focus sui giocatori

Luciano Darderi trova nell'erba la sua comfort zone: infatti, su questa superficie, riesce a esprimere nel miglior modo possibile il suo tennis. Nelle ultime cinque partite disputate su erba, tra il 2025 e il 2026, ha ottenuto ben quattro vittorie, tra cui due a Wimbledon contro Safiullin e l'inglese Fery, perdendo soltanto contro Thompson. La prima gara del 2026 giocata contro Hanfmann lo ha visto trionfare in due set. Su erba però non ha mai affrontato Borges, ma soltanto su terra battuta, a Roma, nel 2022, e sul cemento (perdendo ancora). Questa quindi è una grande chance per provare a ottenere la prima vittoria contro il tennista portoghese, proprio dove può esprimersi al meglio.

Borges, dal canto suo, ha ottenuto altrettanti buoni risultati. Nelle ultime cinque partite giocate su erba, tutte nel 2026 tra l'altro, ne ha vinte tre e perse due tra l'Olanda, la Germania e il circuito di Maiorca. Il suo percorso è stato composto dalla vittoria contro Mannarino e quella contro il tedesco Struff, entrambe le gare chiuse sul risultato di 2-0.

Il tabellone dell'ATP

Il percorso verso la finale è sempre più intenso. Nei quarti di finale ci si giocherà l'accesso alla semifinale, che sarà disputata contro il vincente della sfida tra

E allora che aspetti? Guarda ora Darderi-Borges in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU