L'italiano Darderi porta con sé un po' di italianità in questa estate. Con l'Italia assente al Mondiale che si sta tenendo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, continua a essere il mondo del tennis a caricarsi i sogni di un intero Paese. Luciano Darderi affronterà il 23 giugno, alle 17:30, il tedesco Hanfmann nell'ATP di Mallorca, nel cuore delle isole Baleari. Per scoprire come non perdere neanche uno scambio di questo avvincente match, continua a leggere l'articolo e accedi allo streaming live.

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Focus sui giocatori

L'ATP Di Mallorca, storia racconta, è su erba. Superficie in cui sia Darderi che Hanfamm riescono a esprimere bene il loro tennis, anche se ultimamente hanno avuto qualche difficoltà. Luciano Darderi ha perso a Wimbledon l'ultima sfida della scorsa stagione contro Thompson, perdendo 1-3. E ora, ci sarà la sua prima partita del 2026 su questa superficie. Hanfmann ha raccolto, dal canto suo, tre vittorie nelle ultime cinque sfide ed è molto più allenato di Darderi. Ha battuto avversari di livello come Fonseca e Vallejo tra la Germania e la Spagna, ma ha perso ad Halle contro il tedesco Zverev. Tra i due tennisti, che si sfideranno domani, ci sono tanti precedenti testa a testa ma nessuno di questi su questa superficie. Infatti, si sono affrontati soltanto sulla terra battuta, molto in Sudamerica e soltanto due sfide in Europa. Darderi ha sempre vinto, e parte con un netto 5-0 in proprio favore.

Il tabellone dell'ATP

Darderi e Hanfmann domani si affronteranno in occasioni degli ottavi di finale. Chi vincerà, riuscirà a strappare il pass per i quarti di finale e affronterà il vincente della sfida tra

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