L'ATP di Estoril entra sempre più nel vivo con la sfida tra Jaime Faria e Bueno, incontro valido per gli ottavi di finale del torneo. I due tennisti si affronteranno mercoledì 23 luglio alle ore 15:00 sulla terra battuta portoghese, con l'obiettivo di conquistare un posto tra i migliori otto della competizione.

Entrambi arrivano a questo appuntamento dopo aver mostrato un buon livello di tennis nelle ultime settimane. La posta in palio è elevata e il match potrebbe rivelarsi uno dei più equilibrati del programma, anche perché i due giocatori non si sono mai affrontati in un incontro ufficiale. L'assenza di precedenti rende ancora più difficile individuare un favorito e lascia immaginare una sfida combattuta fin dai primi game.

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Focus sui giocatori

Jaime Faria continua a dimostrare di trovarsi particolarmente a suo agio sulla terra battuta. Il portoghese ha conquistato tre vittorie nelle ultime cinque partite disputate, confermando una crescita costante sia dal punto di vista tecnico sia della continuità di rendimento. Tra i risultati più importanti spicca il successo in due set contro Van de Zandschulp, oltre alle vittorie ottenute contro Struff e lo svizzero Wawrinka, avversari di esperienza che hanno dato ancora più valore al suo percorso.

L'unica battuta d'arresto più significativa è arrivata contro il norvegese Ruud, uno dei giocatori più competitivi su questa superficie. Nonostante quella sconfitta, Faria ha dimostrato di poter competere ad alto livello e arriva agli ottavi con grande fiducia.

Anche Bueno si presenta in un ottimo momento di forma. Il suo percorso è caratterizzato da tre vittorie consecutive che gli hanno permesso di raggiungere gli ottavi di finale con entusiasmo e convinzione. Il tennista ha superato prima il portoghese Pereira, poi l'italiano Pellegrino e infine il padrone di casa Rocha, eliminato davanti al proprio pubblico grazie a una prestazione molto solida.

Il tabellone dell'ATP

Il vincitore dell'incontro accederà ai quarti di finale dell'ATP di Estoril, dove affronterà chi uscirà vincente dalla sfida tra Martinez e Darderi. Superare questo turno significherebbe avvicinarsi ulteriormente alla semifinale e continuare a inseguire un risultato prestigioso in un torneo che sta entrando nella sua fase decisiva

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