L'ATP singolare di Londra entra nel vivo, con i quarti di finale più attesi del circuito. Domani, 19 giugno, si sfideranno alle 14:00 di pomeriggio Fery e l'argentino Cerundolo. La partita sarà sotto un sole cocente, dunque per vincere oltre alla tecnica servirà anche una grande resistenza ed una preparazoione fisica impeccabile. Chi vincerà, strapperà il pass per le semifinali dell'ATP. Per scoprire come non perdere neanche uno scambio di questo avvincente match, continua a leggere l'articolo e accedi allo streaming live.

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Focus sui giocatori

La sfida vedrebbe l'argentino Cerundolo favorito, ma in realtà è l'inglese Fery ad avere il favore dei pronostici. Infatti, l'inglese, come da tradizione, esprime al meglio il suo tennis sull'erba, e giocare in casa può rappresentare una grande mano per il tennista. Nelle ultime cinque partite giocate su questa superficie ha vinto quattro match, contro avversari di livello come il connazionale Samuel e il francese Mannarino. L'unica partita persa nelle ultie cinque è contro il cinese Bu. Cerundolo dal canto suo ha qualche difficoltà in più, dato che ha chiuso il suo 2025 con tre sconfitte su questa superficie. Nell'ATP di Londra ha comunque dimostrato di essere in forma, battendo i due americani Kovacevic e Brooksby. Tra i due tennisti non c'è alcun confronto, pertanto si sfideranno per la prima volta nella loro carriera.

Il tabellone dell'ATP

L'argentino e l'inglese si affronteranno per i quarti di finale, alla ricerca di un pass verso la semifinale ma sopratutto l'ultimo prestigiosissimo atto. Chi avrà la meglio affronterà in semifinale il vincente del confronto tra. Non ci resta che aspettare domani per sapere come si comporrà il tabellone, arrivato ormai alle battute finali.

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