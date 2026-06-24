Si entra nel vivo del circuito di Mallorca, che si tiene per chi non lo sapesse su erba. Il torneo è arrivato ai quarti di finale e ci avvicianiamo sempre di più all'agognata finale. Una delle sfide più attese in questo momento è quella tra Kecmanovic e Marozsan, che si affronteranno il 25 giugno alle 14:30. Chi vincerà, strapperà il pass per la semifinale del circuito delle isole Baleari. Per scoprire come non perdere neanche uno scambio di questo avvincente match, continua a leggere l'articolo e accedi allo streaming live.

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Focus sui giocatori

Su questa superficie entrambi i tennisti riescono a esprimersi ad un buon livello. Per Kecmanovic si tratta del primo circuito su erba del 2026, in cui ha ottenuto fin qui buoni risultati. Ha battuto il francese Ghibaudo in tre set e, nel turno successivo, l'italiano Sonego al termine di un intenso match terminato con il punteggio di 1-2. Marozsan inveec ha tentato prima di trionfare in Germania, ma non ha raccolto successi o risultati molto convincenti. Ora, in Spagna, l'obiettivo è arrivare quantomeno in semifinale ed è un passo dal riuscire a centrare l'obiettivo. I due tennisti si sono affrontati due volte su erba, ed in entrambi i casi ha vinto Marozsan con lo stesso risultato di 2-1. Kecmanovic ha strappato una sola vittoria, proprio quest'anno, ma sulla terra battuta.

Il tabellone dell'ATP

Dunque il principale candidato per la vittoria in questi quarti finale è Marozsan data la sua esperienza e i precedenti contro Kecmanovic, che sembra soffrire l'intensità e la rapidità dell'ungherese. Chi vincerà disputerà il penultimo atto del torneo contro il vincente del confronto tra Dimitrov e Davidovich Fokina, spagnolo gran protagonista fin qui del circuito.

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