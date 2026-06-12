Nell'ATP di Stoccarda si affronteranno Lehecka e Tiafoe il 12 giugno alle 17:00 di pomeriggio. La sfida, valida per i quarti di finale del circuito, aprirà le porte della semifinale ad uno dei due tennisti, che si ritroverà in semiffinale contro il giapponese Shimabukuro. Per scoprire come seguire la partita senza perdere nemmeno uno scambio, continua a leggere l'articolo. Scopri, quindi, come seguire la partita in diretta tv e streaming live.

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Focus sui giocatori

Il tabellone dell'ATP

Il percorso dei due tennisti è stato molto diverso. Lehecka, infatti, è partito dal secondo round battendo Duckworth ed è così alla seconda partita del suo. Tiafoe invece è partito dal primo turno, battendo in tre set il tedescoe al secondo round Hijikata. I testa a testa non evidenziando un netto trend, dato che si possono contare su meno di una mano. A Stoccarda, nel 2023, Tiafoe ha avuto la meglio in 2 set, mentre sul cemento di Cincinnati, un anno dopo, sono servite tre sfide per vedere lo stesso epilogo.però nel tempo è riuscito a migliorare il suo tennis su questa superficie, e infatti la sfida si presenta più equilibrata di quel che sembra. Nonostanteabbia vinto 34 delle ultime 5 partite giocate, Lehecka potrebbe sorprenderlo con grandi giocate e forte intensità.Anche se Tiafoe è il favorito per la vittoria, non è da non considerare un capovolgimento di fronte. Chi riuscirà a guadagnare il pass per la semifinale del circuito affronterà il giapponese, tra i principali candidati per la vittoria finale.

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