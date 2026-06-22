L'ATP di Maiorca inizia subito con partite particolarmente interessanti. Una delle prossime, più avvincenti che propone il tabellone è quella tra Marozsan e Tabilo, che si affronteranno alle 12:00 del 23 giugno sotto il sole cocente delle isole Baleari. Per scoprire come non perdere neanche uno scambio di questo avvincente match, continua a leggere l'articolo e accedi allo streaming live.

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Focus sui giocatori

Maroszan e Tabilo non si sono mai affrontati prima di questo match, infatti dobbiamo ricercare il loro momento di forma nelle ultime partite disputate su questa superficie. Il cileno non è molto allenato su erba, dato che prima della sfida, tra l'altro persa, contro Hijikata non ha giocato alcuna partita tra il 2026 e il 2025. Le sue ultime partite disputate su erba risalgono infatti al 2024, quando l'ultima vittoria fu contro Cobolli il 4 luglio a Wimbledon. Anche Maroszan non se la cava benissimo su questa superficie, dato che ha vinto solo due delle ultime cinque partite disputate, di cui quattro nel 2026. Ha giocato la prima partita contro Molcan e ha vinto in tre set, vincendo complessivamente 2-1.

Il tabellone dell'ATP

è particolarmente avvincente. Maroszan ha battuto Molcan, mentre Tabilo è giunto al prossimo turno. Chi vincerà questa sfida negli ottavi di finale, affronterà ai quarti il vincitore del confronto tra

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