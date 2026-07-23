Prosegue il programma degli ottavi di finale dell'ATP di Estoril con una sfida che promette equilibrio e spettacolo tra Pedro Martinez e Luciano Darderi. I due tennisti scenderanno in campo mercoledì 23 luglio alle ore 19:30 sulla terra battuta portoghese, superficie che ben si adatta alle caratteristiche di entrambi. In palio c'è un posto nei quarti di finale, traguardo importante in un torneo che entra nella sua fase decisiva.

L'incontro mette di fronte due giocatori che arrivano con buone sensazioni, anche se i risultati più recenti raccontano percorsi leggermente diversi. A rendere ancora più interessante la sfida sono i precedenti, che vedono Darderi in vantaggio, soprattutto negli incontri disputati sulla terra battuta.

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Focus sui giocatori

Pedro Martinez si presenta agli ottavi di finale dopo aver raccolto tre vittorie consecutive nelle ultime cinque partite disputate. Lo spagnolo ha aperto la sua serie positiva superando il connazionale Jorda Sanchis, per poi confermare il proprio ottimo stato di forma battendo Skatov in due set. Nell'ultimo incontro ha eliminato anche il padrone di casa Rocha, imponendosi ancora una volta in due parziali e dimostrando grande continuità di rendimento.

Anche Luciano Darderi arriva a questa sfida con risultati importanti alle spalle. L'italiano è reduce dalla sconfitta contro Rublev, uno dei tennisti più in forma del circuito sulla terra battuta, ma prima di quel match aveva ottenuto tre successi convincenti contro Vallejo, Borges e Altmaier. Prestazioni che confermano come Darderi stia attraversando comunque un buon momento nonostante l'ultimo passo falso.

I precedenti sorridono proprio al tennista italiano. Martinez e Darderi si sono affrontati quattro volte nel circuito ufficiale e il bilancio è di tre vittorie a una in favore dell'azzurro. L'unico successo dello spagnolo è arrivato sul cemento, mentre l'unico confronto disputato sulla terra battuta è stato vinto da Darderi a Buenos Aires con un netto 2-0. Un dato che potrebbe avere un peso anche dal punto di vista psicologico in vista di questo nuovo confronto.

Il tabellone dell'ATP

Il vincitore della sfida conquisterà l'accesso ai quarti di finale dell'ATP di Estoril, dove affronterà chi uscirà vincente dal match tra Faria e Bueno. Entrare tra i migliori otto del torneo rappresenterebbe un risultato importante e permetterebbe di avvicinarsi ulteriormente alle fasi decisive della competizione.

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