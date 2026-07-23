L'ATP di Kitzbuhel entra nella fase più importante del torneo con i quarti di finale e propone una sfida molto interessante sulla terra battuta austriaca tra Mariano Navone e Quentin Halys. Il match è in programma mercoledì 23 luglio alle ore 11:00 e mette di fronte due tennisti con caratteristiche diverse ma entrambi molto competitivi su questa superficie.

In palio c'è un posto in semifinale, un traguardo fondamentale in un momento della competizione in cui le partite diventano sempre più equilibrate e ogni dettaglio può risultare decisivo. Il vincitore continuerà la propria corsa verso il titolo e avrà la possibilità di giocarsi un posto nella finale del torneo.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di NAVONE-HALYS SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Navone-Halys in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Navone-Halys sul palinsesto BET365

Focus sui giocatori

Mariano Navone si presenta ai quarti di finale con il ruolo di favorito grazie al suo rendimento sulla terra battuta. L'argentino ha dimostrato ancora una volta di trovarsi particolarmente a suo agio su questa superficie, riuscendo a superare due avversari importanti nel suo percorso a Kitzbuhel.

Le ultime due vittorie sono arrivate contro il francese Muller e il tedesco Struff, due successi che confermano la sua solidità e la capacità di mantenere un alto livello di gioco anche contro avversari esperti. La terra battuta rappresenta da sempre un terreno favorevole per i tennisti argentini e Navone sta confermando questa tradizione con prestazioni convincenti.

Dall'altra parte della rete ci sarà però un Halys in grande condizione. Il francese ha vinto quattro delle ultime cinque partite disputate, con l'unica sconfitta arrivata contro Shevchenko. Nel suo recente percorso ha ottenuto anche vittorie importanti contro giocatori di livello come Bublik e Cinà, dimostrando grande intensità, velocità negli scambi e una notevole capacità di adattarsi alle difficoltà del match.

Nonostante il momento positivo di Halys, Navone può contare su una maggiore esperienza e su una conoscenza più profonda della terra battuta. La sfida, però, potrebbe rivelarsi molto combattuta proprio per il livello espresso dal francese nelle ultime settimane.

Il tabellone dell'ATP

Navone e Halys si sono affrontati solamente una volta in carriera sulla terra battuta. Il precedente risale al 2025 e ha visto vincere l'argentino, che si è imposto con il risultato di 2-0. Un successo che potrebbe rappresentare un piccolo vantaggio dal punto di vista mentale in vista del nuovo confronto.

Chi riuscirà a vincere conquisterà l'accesso alla semifinale dell'ATP di Kitzbuhel, dove affronterà il vincente della sfida tra Hanfmann e Baez. Un possibile incrocio che potrebbe regalare anche un derby argentino e aumentare le possibilità di vedere un rappresentante dell'Argentina arrivare fino alla finale, regalando una grande soddisfazione alla propria nazione.

E allora che aspetti? Guarda ora Navone-Halys in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU