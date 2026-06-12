In occasione degli ATP di Stoccarda si affrontano il francese Mpetshi Perricard e Bublik, per i quarti di finale del circuito su erba. La data da segnare in rosso sul calendario è il 12 giugno alle 11:00. Per non perdere neanche uno scambio di questo vivo confronto, continua a leggere l'articolo e segui la partita in diretta tv e streaming live.

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Focus sui giocatori

Il tabellone dell'ATP

Perricard earrivano ai quarti di finale con percorsi differente. Il francese ha battuto in tre set al primo round Safiullin, mentre al secondo gli sono bastati due set per superare il belga. Adesso è solo ad una partita che lo distanzia dalla semifinale, risultato particolarmente prestigioso in questo circuito per l'alto livello dei tennisti che ci partecipano. Bublik invece è partito dal secondo round e ha battuto il tedesco Struff in tre set. Per questa partita, Bublik è nettamente favorito. Su erba, infatti, vanta un trend di risultati particolarmente convincente e di certo più positivo di, che ha vinto solo due partite nelle ultime cinque giocate su questa. Le vittorie invece sono ben quattro su cinque per Bublik nelle ultime gare, tra cui l'ultima - la prima del 2026 - contro Struff.I precedenti, però, sorridono a Mpetshi Perricard, anche se non hanno mai giocato su erba. Infatti, le vittorie sono arrivate esclusivamente su terra battuta tra il 2024 e il 2025, dov'è nettamente più forte Mpetshi. Ma, dato che su erba Bublik esprime un ottimo livello di tennis, è lui il favorito per raggiungere la semifinale. Chi riuscirà a strappare il pass affronterà il vincente del confronto tra l'italianoe l'americano

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