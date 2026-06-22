Nell'ATP di Mallorca si sfidano Polmans e Dimitrov, domani 23 giugno alle 12:30, sotto il sole cocente delle isole Baleari. La sfida sarà valida per i sedicesimi di finale dell'ATP, e chi vincerà otterrà il pass per raggiungere gli ottavi di finale del circuito su erba. Per scoprire come non perdere neanche uno scambio di questo avvincente match, continua a leggere l'articolo e accedi allo streaming live.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di POLMANS-DIMITROV SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Polmans-Dimitrov in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Polmans-Dimitrov sul palinsesto BET365

Focus sui giocatori

Polmans e Dimitrov non si sono mai sfidati in carriera. Per questo, non possiamo analizzare i testa a testa tra i due tennisti, ma possiamo ricercare il loro momento di forma attraverso le ultime partite disputate su questa superficie. Su erba Polmans ha giocato le sue prime partite proprio questo mese, portando a casa due vittorie e una sconfitta, in Olanda contro il francese Bonzi. Dimitrov invece sta avendo un po' di difficoltà dato che a Dublino è stato eliminato in due set contro un Jacquet non irresistibile, dopo aver sconfitto Rodesch e l'irlandese Gannon.

Il tabellone dell'ATP

Il tabellone dell'è particolarmente interessante.si affrontano nei sedicesimi di finale per strppare un posto agli ottavi, in cui ad attendere uno dei due ci sarà, che ha battuto in due set il francese Moutet nei sedicesimi. Il tabellone però non è stato magnanimo, dato che ai quarti di finale chi riuscirà ad arrivarci affronterà uno tra Walton e lo spagnolo Davidovich Fokina.

E allora che aspetti? Guarda ora Polmans-Dimitrov in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU