Gli ottavi di finale dell'ATP regalano una sfida interessante tra Andrey Rublev e Timofey Skatov, in programma mercoledì 23 luglio alle ore 18:00. Il match si disputa sulla terra battuta, superficie che nelle ultime settimane ha visto entrambi ottenere risultati positivi, anche se con un rendimento differente. In palio c'è un posto nei quarti di finale, un traguardo importante in una fase del torneo in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

L'incontro mette di fronte due tennisti arrivati agli ottavi con percorsi diversi. Skatov ha conquistato il passaggio del turno grazie a una prestazione convincente, mentre Rublev continua a confermare il suo ottimo stato di forma sulla terra battuta. Per questo motivo la sfida si preannuncia particolarmente interessante, con il russo che parte favorito ma dovrà comunque fare attenzione a un avversario reduce da una vittoria che gli ha dato fiducia.

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Focus sui giocatori

Skatov arriva a questo appuntamento dopo aver eliminato l'olandese De Jong. Il successo è arrivato al termine di una partita combattuta, conclusa con il punteggio di 3-1, risultato che gli ha permesso di conquistare con merito la qualificazione agli ottavi di finale.

Rublev, però, si presenta con un rendimento decisamente più convincente sulla terra battuta. Il russo ha costruito una serie di risultati importanti che lo candidano tra i principali favoriti della competizione. Nell'ultimo incontro disputato ha superato l'italiano Luciano Darderi con un netto 2-0, dimostrando solidità sia nei turni di servizio sia negli scambi da fondo campo.

Prima di questo successo erano arrivate altre vittorie di prestigio contro Tabilo, Baez e Pellegrino, quest'ultimo battuto con il punteggio di 2-1. Una serie di risultati che evidenzia un ottimo momento di forma e una continuità che pochi giocatori stanno riuscendo a mantenere sulla terra battuta.

Il tabellone dell'ATP

Il vincitore della sfida tra Rublev e Skatov affronterà nei quarti di finale chi uscirà vincente dal confronto tra il francese Van Assche e lo spagnolo Carreno-Busta. Si tratta di un incrocio che potrebbe rivelarsi determinante per il prosieguo del torneo, visto che entrambe le possibili avversarie stanno attraversando un buon momento di forma.

Superare gli ottavi significherebbe quindi avvicinarsi sensibilmente alla semifinale. Tra i giocatori ancora in corsa per il titolo figura anche il francese Gaston, considerato uno dei principali candidati alla vittoria finale e possibile ostacolo nelle fasi conclusive della competizione.

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