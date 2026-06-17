Al circuito di Halle si sfidano ai sedicesimi di finale Shelton e Lorenzo Sonego. In questo circuito il tennista italiano proverà a portare in alto il nome del suo paese, ma non sarà l'unico dato che c'è anche Bellucci; Flavio Cobolli, invece, è stato subito eliminato. La sfida tra Shelton e Sonego si terrà il 17 giugno alle 13:00, sotto il sole cocente della Germania. Per scoprire come non perdere neanche uno scambio di questo avvincente match, continua a leggere l'articolo e accedi allo streaming live.

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Focus sui giocatori

La partita tra Shelton e Sonego sarà particolarmente avvincente. Non solo perché il tennista italiano è tra i tennisti più rappresentativi del Belpaese, ma anche perché dall'altro lato ci sarà un vero e proprio specialista di questa superficie. Shelton, infatti, ha vinto ben quattro delle ultime partite disputate. Nel suo 2026 non ha mai perso una partita su erba, superando avversari degni di nota tra cui anche Lehecka e Fritz, entrambi in tre set. Sonego invece fatica di più, dato che ha perso due delle ultime tre partite su questa superficie, vincendo solo in due set contro il rumeno Jianu. L'anno scorso c'è stato anche il primo precedente tra i due su erba, a Wimbledon: il 7 luglio vinse Shelton con il risultato di 3-1, evidenziando le sue grandi qualità. Su tutte le superficie, erba, cemento e terra battuta, Sonego ha vinto solo su quest'ultima nel 2023, in Francia, con il risultato di 1-3.

Il tabellone dell'ATP

Non c'è dubbio quindi chesia il grande favorito per la sfida contro il tennista italiano. Per l'italiano sarebbe un colpo pesante dato che sarebbe il secondo ad essere eliminato, dopo Flavio Cobolli. Nel tennis, però, le soprese sono dietro l'angolo e tutto può succedere. Chi vincerà, affronterà agli ottavi di finale l'americano, che ha battuto in tre set Khachanov. Ci sarà il, oppure Sonego riuscirà ad avere la meglio?

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