Nell'ATP singolare di Mallorca, che ricordiamo si gioca su erba, scendono in campo il greco Stefanos Tsitsipas e il peruviano Buse. La sfda si terrà domani, 23 giugno, alle 15:00 di pomeriggio, sotto il sole battente delle isole Baleari. Si tratta soltanto del primo round del circuito. Per scoprire come non perdere neanche uno scambio di questo avvincente match, continua a leggere l'articolo e accedi allo streaming live.

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Focus sui giocatori

Quest'anno Tsitsipas ha già disputato partite su cemento, a Miami, e sulla terra battuta in giro per l'Europa, raccogliendo però risultati altalenanti. Il greco però non ha mai giocato su erba e queste saranno le sue primissime partite su questa superficie. Sull'erba Tsitsipas ha chiuso malo lo scorso anno, uscendo subito a Wimbledon contro il francese Royer e in generale ha perso tre delle ultime cinque partite giocate. Non se la passa meglio Buse su erba dato che anche lui ha raccolto pochissime vittorie nelle ultime cinque partite: soltanto due contro l'americano Williams (ma addirittura nel 2022) e poi contro Giron a Londra il 16 giugno. Tra i due tennisti non c'è alcun confronto diretto, quindi questo sarà il primo della loro carriera.

Il tabellone dell'ATP

Tsitsipas e Buse non hanno ancora giocato nessuna partita a Mallorca, infatti il match è valido per i sedicesimi di finale. Chi vincerà affronterà agli ottavi il vincitore della sfida tra il bosniacoe il ceco

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