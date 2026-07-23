L'ATP di Estoril entra nella fase decisiva con una sfida molto interessante valida per gli ottavi di finale del torneo. Mercoledì 23 luglio alle ore 13:00, sotto il sole del Portogallo, scenderanno in campo Luca Van Assche e Pablo Carreno Busta in un match che mette di fronte due tennisti con caratteristiche diverse e momenti di forma differenti.

La partita si giocherà sulla terra battuta, superficie sulla quale entrambi proveranno a sfruttare al meglio le proprie qualità. In palio c'è un posto nei quarti di finale, un obiettivo importante per continuare il percorso nel torneo e avvicinarsi alle fasi più importanti della competizione.

Nonostante non ci siano precedenti sulla terra battuta tra i due giocatori, un confronto diretto esiste già su un'altra superficie. Van Assche e Carreno Busta si sono infatti affrontati una volta sul cemento nel 2025, con il successo del francese per 2-1. Un risultato che potrebbe rappresentare un piccolo vantaggio dal punto di vista psicologico in vista del nuovo incontro.

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Focus sui giocatori

Pablo Carreno Busta arriva agli ottavi di finale dopo aver conquistato tre vittorie nelle ultime cinque partite disputate. Lo spagnolo ha iniziato il proprio percorso superando Gaubas, risultato che gli ha permesso di ottenere il pass per questo turno e di continuare la sua avventura nel torneo portoghese.

Dall'altra parte, però, ci sarà un Van Assche in grande forma. Il francese è reduce da un periodo molto positivo, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. L'unica sconfitta è arrivata nel derby francese contro Droguet, ma il rendimento complessivo resta molto convincente.

Van Assche si presenta infatti come uno dei tennisti più in forma del circuito in questo momento e sembra avere tutte le caratteristiche per poter arrivare lontano nel torneo. La sua capacità di mantenere alta l'intensità e la continuità mostrata nei risultati recenti rappresentano due elementi fondamentali in vista di una sfida delicata come quella contro Carreno Busta.

Il tabellone dell'ATP

Il vincitore della sfida tra Van Assche e Carreno Busta accederà ai quarti di finale dell'ATP di Estoril, dove affronterà il vincente della partita tra Rublev e Skatov.

Superare questo turno potrebbe aprire scenari importanti nel torneo, con la possibilità di arrivare fino alla semifinale. Nel percorso verso le fasi finali potrebbe esserci anche il padrone di casa Torres, particolarmente ispirato e determinato a fare bene davanti al pubblico portoghese.

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